Marisol Castellanos dopo Amici 23: “Borsa di studio a NY? Rimandata per l’infortunio”

È stata la vincitrice del circuito danza della scorsa edizione di Amici, Marisol Castellanos ma per molti vista la preparazione e il talento sarebbe dovuta salire sul gradino più alto più grande del podio. Marisol nel talent ha vinto una prestigiosa borsa di studio presso la Ailey School di New York ma al momento però ha rimandato la partenza a causa dell’infortunio al ginocchio. In un’intervista concessa a SuperGuidaTv, infatti, ha rivelato: “Non so ancora quando mi trasferirò. Al momento a causa dell’infortunio non ho potuto accettare questa opportunità. Sicuramente ho intenzione di andare a studiare negli Stati Uniti anche a mie spese. E’ un obiettivo che finora è rimasto in sospeso”.

Ed a proposito dell’infortunio al ginocchio Marisol Castellanos durante l’intervista al sito ha rivelato che si è sottoposta ad un’operazione al ginocchio e che non ha mai perso le speranze di ritornare immediatamente in forma e a ballare: “Non ho avuto paura di non poter tornare a ballare. Sono stata molto fortunata perché non era un problema tanto grave. Mi infastidiva il dover attendere prima di poter ricominciare a ballare. Ora sto meglio anche se non sono ancora del tutto in forma”. Ed infatti è ritornata sul palco, in questi giorni è stata in scena al Teatro Olimpico di Roma nel ruolo della protagonista in “C’era una volta Cenerentola” con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo.

Amici, Marisol Castellanos e la storia d’amore con Petit: “Procede tutto bene”

Amici di Maria De Filippi è stata un’esperienza molto importante per la giovane ballerina, ha instaurato un ottimo rapporto con la sua maestra Alessandra Celentano che sente ancora oggi e soprattutto Marisol Castellanos ha trovato l’amore con Petit, Salvatore Moccia. Non si è trattato di un semplice flirt da esaurirsi una volta spente le luci delle telecamere il loro amore, infatti, procede a gonfie vele: “Ormai stiamo insieme da quasi un anno e procede tutto bene. Stiamo vivendo una relazione più “normale” dal momento che non ci sono telecamere, viviamo insieme in modo costante”.

Infine, durante l’intervista spazio ha avuto un commento di Marisol Castellanos sulla nuova edizione di Amici e sugli allievi. E la ballerina ha detto la sua sul ritiro del ballerino Gabrielle: “Amici è sicuramente un’opportunità importante ma è anche vero che non è per tutti. Chiunque, compresa me, ha avuto momenti in cui pensava di non farcela e non bisogna farsene una colpa se si capisce che non si è pronti a fare quel percorso. Evidentemente Gabriele ha capito che non era pronto e ha fatto un passo indietro mettendo davanti la sua salute e il suo benessere”.