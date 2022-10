Chi è Mark Caltagirone, esiste l’ex fidanzato di Pamela Prati?/ Tutta la verità

Mark Caltagirone è “una storia che fa ancora male” a Pamela Prati, un uomo misterioso – che non è mai esistito – ma del quale se n’è parlato a lungo nel recente passato. Pamela Prati non ha ancora mandato giù la vicenda che la vide protagonista nel 2019 e, a dire il vero, dai contorni ancora tutti da spiegare. Ci ha provato la showgirl in un’autobiografia, intitolato “Come una carezza“, pubblicata in piena pandemia il 20 maggio 2020, quando la presunta storia si era “consumata” già da un anno. E ha provato a spiegare i tanti dubbi e i perché nelle numerose interviste rilasciate ai quotidiani e alle trasmissioni, ultime tra le quali il Grande Fratello Vip 7 dove Pamela Prati è concorrente.

Rebecca e Sebastian, chi sono i figli di Mark Caltagirone e Pamela Prati/ Lei:"Usati per mettere in mezzo me"

Mark Caltagirone è stato l’uomo di cui Pamela Prati è stata “follemente innamorata” senza averlo mai visto. E allora in una recente intervista, la showgirl dice che “è una storia ancora molto dolora per me“, soprattutto perché assume i contorni di un qualcosa di poco chiaro, di un uomo misterioso che Pamela Prati definisce “una truffa crudele” e di essere stata “plagiata” E di trovarsi poi nella situazione di essere spinta a mentire.

Pamela Prati "Ho pensato al suicidio", confessione choc dopo caso Mark Caltagirone/ "Mi mancava l'aria e..."

Mark Caltagirone, chi è il promesso marito immaginario di Pamela Prati?

Mark Caltagirone è saltato fuori nelle cronache rosa come futuro sposo di Pamela Prati nel 2018. Nel dicembre di quell’anno, infatti, Pamela Prati dichiarò di essere in procinto di sposarsi con un uomo chiamato Mark Caltagirone, dando il via al clamore e alla curiosità mediatica, oltre che a quella dei tanti fan. Il vero e proprio caso mediatico, amplificato dalla stampa, scoppiò nella primavera del 2019, anche per via delle tante ospitate di Pamela Prati nei salotti televisivi per parlare di Mark Caltagirone. Nel tempo, infatti, si moltiplicarono i dubbi sull’esistenza di quell’uomo, tanto è vero che la stessa Pamela Prati confermò l’inesistenza di Mark Caltagirone a maggio del 2019.

Mark Caltagirone, Pamela Prati truffata o ha inventato tutto?/ Lo scandalo e le tappe

Secondo quanto riportava la stessa showgirl parlando dell’uomo, Mark Caltagirone sarebbe nato nel 1965, originario di Roma ma trasferitosi in giovane età – a 20 anni – negli Stati Uniti alla ricerca di fortuna. Negli States sarebbe diventato un uomo di successo nel campo dell’imprenditoria edilizia e avrebbe viaggiato molto tra l’America e l’Europa. Inoltre, Mark Caltagirone avrebbe avuto due figli adottivi, Sebastian e Rebecca, che si sarebbero legati molto a Pamela Prati, ma solo telefonicamente.

Mark Caltagirone personaggio inesistente di Pamela Prati, la verità

Mark Caltagirone svanisce tra i personaggi immaginari di Pamela Prati l’11 maggio 2019 quando, nel corso di un’ospitata da Silvia Toffanin, la showgirl viene messa alle strette e scappa dallo studio tra lo stupore generale. Di lì la quasi certezza che Mark Caltagirone fosse un personaggio inventato, anche se non è stato mai chiarito fino in fondo chi l’ha creato e perché. In tutta la vicenda fecero la comparsa Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager di Pamela Prati.

Chissà se Pamela Prati si lascerà sfuggire qualche dettaglio in più di tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone durante le puntate del GF Vip. Nelle interviste rilasciate finora, la showgirl è rimasta sempre molto abbottonata, non andando oltre alle dichiarazioni rilasciate: “Ho subìto una truffa affettiva crudele, se ne stanno occupando gli avvocati“. E a chi le chiede come mai abbia raccontato di Mark Caltagirone personaggio inesistente, la showgirl risponde: “Nella mia autobiografia l’ho spiegato – dice in una recente intervista al Corriere della Sera – Sono stata spinta a farlo. Tutti hanno pensato che ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo non ho più lavorato“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA