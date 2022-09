GF VIP: fidanzato Gegia esiste o è come Prati-Mark Caltagirone?/ I dubbi di Ciacci

GF Vip, Gegia e l’amore per Mehmet: “Un vero e proprio colpo di fulmine…”

Sono passate meno di 24 ore dall’entrata nella casa del Grande Fratello Vip, di Gegia Antonaci e già si parla di lei. Anche se ha avuto una vita difficile, l’attrice pugliese, ha travolto la casa con la sua allegria e simpatia e ha iniziato a farsi conoscere dai coinquilini e telespettatori. Oggi in particolare, l’uragano Gegia, ha raccontato di avere un amore segreto verso un uomo misterioso di origine turca di nome Mehmet. Questa notizia però ha sollevato i dubbi di un altro coinquilino, si tratta di Giovanni Ciacci che, dopo aver ascoltato Gegia, le ha espresso varie perplessità, preoccupato che possa trattarsi dell’ennesimo caso alla Mark Caltagirone.

GF Vip 2022, Gegia innamorata del fidanzato Mehmet/ "Amore mai avuto in vita mia..."

Erano in cucina quando Gegia ha raccontato della sua storia d’amore, lei e l’uomo misterioso si sarebbero conosciuti all’aeroporto di Istanbul e tra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine: “Ho visto il suo volto e sono rimasta senza parole”, ha detto Gegia raccontando anche di come tra loro vi fosse così tanta attrazione che Mehmet avrebbe addirittura perso la coincidenza per il volo che doveva prendere. I due, da quel primo incontro, iniziano a sentirsi regolarmente su Facebook…

Gegia: "Io e Pupo abbiamo passato insieme una notte di passione"/ Confessione hot al GF Vip!

GF Vip, Gegia e l’amore per Mehmet: i dubbi di Giovanni Ciacci, che sia un Mark Caltagirone?

Un inquilino sembra però molto interessato al racconto di Gegia, si tratta di Giovani Ciacci che, un po’ dubbioso, inizia a farle domande cercando di tastare la situazione. A insinuare dubbi che dietro a questo amore vi sia solo l’ennesimo caso alla Pamela Prati è il fatto che Gegia e Mehmet si sentano poco e solo su Facebook, tramite messaggi o videochiamate e che la donna non sia neppure consapevole del lavoro svolto dall’amato: “è una specie di muratore e saldatore”, racconta.

Fidanzato di Gegia, chi è? Grande Fratello Vip 2022/ Mehmet, turco misterioso...

Così l’investigatore Ciacci, mosso da molti dubbi, chiede ulteriori spiegazioni alla donna sul perché si sentano così poco: “Il telefono c’è ma non lo usa in Turchia, lo ha sempre spento, lo accende alle sei del mattino quando si alza e poi lo spegne fino alle 18 quando mangiano. Un giorno l’ho chiamato a quell’ora e mi ha detto che stava cenando, mi ha fatto il video, tutti sti disgraziati intorno a un tavolo a 50 gradi che mangiavano non so cosa”. A questa affermazione Ciacci decide di arrendersi e smorzare la situazione: “Quindi mi diventi la reginetta turca“, chiede, “Io sono già Turca! Questo me lo sposo, a costo che m’ammazza! Mi ha reso troppo felice!”, risponde decisa Gegia. Che dire? Sappiamo che l’investigatore Ciacci non mollerà la presa e cercherà di scoprire la verità! Speriamo che sotto Mehmet non si nasconda Mark Caltagirone!











© RIPRODUZIONE RISERVATA