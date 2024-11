Nato a Napoli nel 1978, Massimiliano Ossini ha viaggiato molto anche da molto piccolo, per via del lavoro del papà. Il conduttore, dopo la maturità, si è laureato in scienze della comunicazione e ha cominciato a lavorare nel campo della pubblicità. La sua popolarità è arrivata con Disney Channel, dove ha condotto varie edizioni di Disney Club, per poi arrivare a Linea Verde sulla Rai, diventando un volto del programma. Nel 2013 ha condotto Uno Mattina Verde e poi ancora Linea Bianca. Vari i programmi guidati da Ossini anche negli anni seguenti, come Unomattina.

Il matrimonio tra Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli arricchito dall’arrivo dei tre figli

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Massimiliano Ossini? Il conduttore è sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli; la coppia ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. L’uomo, qualche tempo fa, ha vissuto momenti di grande paura per via di una malattia della moglie. “Dopo la visita mi chiamò. Mi disse: Ho due notizie: una buona e una cattiva.

La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34”, ha ricordato Massimiliano qualche tempo fa. Laura Gabrielli, per fortuna, ora sembra stare bene e i due sono molto legati.

Massimiliano Ossini e i problemi da bambino

Massimiliano Ossini non ha vissuto un’infanzia semplice. Nonostante una famiglia molto unita, il conduttore ha sofferto molto perché veniva preso in giro per via della balbuzie. “Non sono stato uno di quei bambini sempre sorridenti e contenti perché ho avuto un problema serio. Fino all’età di dodici anni avevo la balbuzie.

Mi ricordo come fosse ieri: parlavo, andavo in classe e prima di dire una cosa ci mettevo tantissimo” ha raccontato qualche tempo fa. Una situazione che ha fatto molto soffrire Ossini, che di notte in camera urlava contro il cuscino per rendere la sua voce più rude.