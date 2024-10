E’ uno dei conduttori di punta di casa Rai, ora si è rimesso in gioco in nuove vesti a Ballando con le stelle 2024. Parliamo di Massimiliano Ossini, iconico volto di Unomattina, Linea Verde e Linea Bianca. In questa avventura televisiva da Milly Carlucci sta facendo del suo meglio, anche se le sue performance in pista da ballo non hanno raccolto consensi totali. Tra i più critici Samuel Peron, che non gli ha risparmiato critiche costruttive in vista del prosieguo nel programma di Milly Carlucci. A spronarlo da casa ci sono sicuramente la moglie Laura e i suoi tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni.

Quel che forse non tutti sanno, però, è che la vita da genitori ha messo molto a dura prova Massimiliano e la sua compagna, che proprio con la maternità ha dovuto fare i conti con scoperte scioccanti, come il tumore alla tiroide quando era incinta del terzo figlio, Giovanni. Un dramma che ha condizionato la gravidanza e che fortunatamente la coppia è riuscita a portare a termine.

Massimiliano Ossini e la paura per la malattia della moglie Laura

Massimiliano Ossini non ama parlare di questo argomento, evidentemente è un tema che fa ancora male. Non potrebbe essere diversamente, dato che ha avuto paura per la moglie Laura e per il futuro dei suoi figli. Un periodo nero, forse il più buio di sempre della vita del conduttore, che in una intervista ha ricordato la difficoltà impressionante di quei giorni.

“Dopo la visita mi chiamò. Mi disse: Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34”, ricorda Massimiliano. A quanto pare adesso, la moglie si è ripresa dalla malattia, riuscendo quantomeno a gestirla.

