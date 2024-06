Chi è Massimo Lopez, l’attore e comico de ‘Il Trio”: la carriera/ La vita privata ‘off-limits’

Tra i grandi interpreti della comicità italiana, un posto degno di nota è occupato da Massimo Lopez. Una carriera che lo ha visto primeggiare in tv ma che ha come baricentro il teatro, vero habitat del suo estro e di un umorismo che difficilmente risulta replicabile. La recitazione, come lui stesso ha raccontato, è stata il sogno più ambito fin dalla tenera età: “A scuola ero molto timido ma avevo questo sogno, e nessuno ha potuto togliermelo”.

La carriera di Massimo Lopez può essere suddivisa in diverse fasi, ma forse la più considerevole e iconica è quella condivisa con altri 2 maestri dell’umorismo: Tullio Solenghi e Anna Marchesini. Insieme hanno formato “Il Trio”, regalando in particolare per il piccolo schermo innumerevoli siparietti, format televisivi e momenti di una irriverenza unica.

Ma se della carriera di Massimo Lopez potremmo andare per le lunghe nel menzionare e ricordare momenti iconici e curiosi aneddoti, diversamente si può dire in relazione alla vita privata. L’attore è sempre stato molto discreto; non si è infatti mai esposto a proposito di un eventuale liaison, moglie o compagna. Sappiamo però, come riporta Donna Glamour, che lui stesso ha confessato come il non aver avuto figli sia un rimpianto: “… E’ successo così. Dovrei andare a leggere la biografia di Alberto Sordi e di altri grandi colleghi scapoli a vita per capire come mai non sono riusciti a crearsi una famiglia. Fatto sta che non mi è capitato e fino a ieri stavo bene così, adesso invece è un po’ più dura”.

Come spesso accade in assenza di informazioni chiare o corpose sulla vita privata di un personaggio noto, si sono affollati nel tempo rumor e indiscrezioni a proposito dello stato sentimentale di Massimo Lopez anche in riferimento al suo orientamento sessuale. Come riporta Donna Glamour, in passato si è parlato anche della possibile omosessualità dell’attore e del rapporto con un fidanzato più giovane di nome Roberto. Tali teorie non hanno però mai avuto riscontro e anche Massimo Lopez non è mai entrato nel merito dei rumor.











