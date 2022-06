Chi è Massimo Pericolo?/ A Cremona ha aperto il Tanta Robba Festival

Massimo Pericolo lo aspettiamo carichi e curiosi sul palco del festival Radio Zeta Future Hits Live. Intanto ha aperto il Tanta Robba Festival al parco di Porta Mosa a Cremona, raccontandosi di fronte a un pubblico molto attento alla sua performance. Si ritorna alla normalità senza mascherine e greenpass in un evento che segna l’estate del nord Italia e che ospiterà diversi artisti interessanti. L’artista si è concesso un po’ di ritardo ma poi ha conquistato tutti con il suo modo di fare e le sue canzoni da Debiti a Scialla semper, da Star Wars a 7 miliardi. Inoltre nel bel mezzo del concerto è stato mostrato un video a cui Massimo teneva moltissimo perché si interrogava sul sensibilizzare il pubblico sulla situazione di carceri e detenuti. La TRF live in the park è andata avanti poi con le esibizioni del giorno dopo di Tananai e di quello ancora seguente di Myss Keta che ha fatto seguito al Cremona Pride.

Massimo Pericolo, giovani e meno tutti con lui

Massimo Pericolo è ormai sicuramente uno dei migliori rapper sulla piazza. Negli ultimi anni ha dimostrato di che pasta è fatto sia liricamente che musicalmente. Si sa, nel rap, le parole e i testi sono tutto e con i suoi versi al vetriolo, ha saputo infiammare le folle, appassionare giovani e meno giovani amanti del rap e anche fare infuriare qualcuno poco avvezzo ad alcune sue rime un po’ troppo, diciamo così, “spinose”. Massimo Pericolo è lo pseudonimo artistico di Alessandro Vanetti, classe 92, cresciuto fra mille peripezie e problemi famigliari, ha trovato nella musica e nel rap, la sua via espressiva che, dobbiamo dirlo, padroneggia benissimo. Ormai tutti lo vogliono, anche una location culturale ormai affermata e che quest’anno spegne 24 candeline, l’Abbaula, Festival organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili che è in programma il 29 e 30 luglio e poi il 2, 4, 6 e 9 agosto sui palchi di Sassari e Alghero. Massimo Pericolo sarà ospite anche lì il 2 agosto e condividerà il palco con tanti altri grandi artisti, tra cui uno dei maestri della canzone italiana, Peppe Servillo.

La rassegna firmata da RockIt

É stato proprio Massimo Pericolo il primo ospite della nuova rassegna podcast firmata da RockIt e Lifegate, intitolata “Venticinque” e dedicata agli ultimi 25 anni di musica italiana. I creatori del podcast l’hanno incontrato sul Lago do Varese, zona di origine del rapper Massimo Pericolo, e con la sua intervista si è subito catapultati indietro al 2019 quando l’artista ha fatto il suo vero e proprio botto musicale. Dal 2019 ad oggi sembra passato molto tempo, ma così non è, nonostante ciò Massimo Pericolo ha già fatto molta strada, sfornato alcuni dei migliori brani rap degli ultimi anni e appassionato migliaia di fan.

