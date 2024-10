L’attrice Matilde De Angelis sarà una delle ospiti nella trasmissione – in onda domenica 13 Ottobre – Da Noi…A ruota libera. La giovane Matilde racconterà delle sue passioni, del suo lavoro e magari anche della sua vita privata, ma andiamo a vedere meglio chi è Matilde De Angelis e conoscere un pò tutto di lei.

Matilde De Angelis nasce a Bologna l’11 Settembre 1995 da due genitori definiti ‘anche da lei’ come due fricchettoni, una coppia degli anni ’80 – separati nel 2000 – che hanno dato negli anni molta libertà sia a Matilde che a suo fratello Tobia, entrambi attori. I due hanno spinto i piccoli verso le proprie passioni e hanno avuto un ruolo importate nella crescita artistica dell’attrice. Matilde è una grande appassionata di musica, inizialmente voleva ‘sfondare’ in questo mondo ma è esplosa nel mondo del cinema.

A 16 anni Matilde si unisce al gruppo Rumba de Bodas e nel 2014 incide il suo primo album. Poco dopo entra nel mondo della recitazione, inizia a studiare e partecipa al film Veloce come il Vento, film uscito nel 2016 e che vede come protagonista Stefano Accorsi. Interpreta per anni Ambra nella serie Rai Tutto può succedere ed appare insieme ad Alessandro Borghi nella clip di una canzone dei Negramaro. E’ solo l’inizio e pian piano diventerà sempre più famosa.

La carriera di Matilde De Angelis prosegue con il film Il Premio, diretto e interpretato da Alessandro Gassman e il 2020 segna il suo debutto negli Stati Uniti dove prende parte alla serie The Undoing – Le verità non dette, una miniserie con attori del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant. Ormai Matilde De Angelis è un’attrice sempre più internazionale e riscuote successo sia in Italia che all’estero.

Intanto anche l’amore va a gonfie vele e dopo la lunga storia con l’attore Andrea Arcangeli la donna si è legata ad Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, gruppo che abbiamo apprezzato nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. Ma l’attrice ha vissuto anche momenti difficili nella sua vita e in particolare più volte lei ha ricordato in passato della sua lotta contro l’anoressia.

In una lunga intervista di qualche anno fa la donna ha rivelato di aver vissuto con l’anoressia quando era giovanissima, aveva solo 15 anni: “Ho combattuto contro l’anoressia, un modo di vedersi deformare la propria immagine che è terrificante e talvolta ti ho porti dietro per tutta la sua vita”. La donna ha ricordato: “Per anni non ne ho parlato, era troppo doloroso e ne sono uscita solo dopo qualche tempo. Oggi finalmente mi accetto”, chiude la bella attrice.