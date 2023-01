Chi è Matilde Gioli, attrice protagonista in Fernanda Wittgens/”Sogno un figlio, ma…”

Matilde Gioli, con Paolo Virzì il debutto vincente sul grande schermo

Matilde Gioli, classe ’89, è una delle attrici italiane emergenti più in vista nell’ultimo periodo. Le sue prestazioni sono state applaudite dalla critica cinematografica e non solo, portandola come ultimo progetto a vestire i panni di Fernanda Wittgens nella fiction che andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dal 31 gennaio. L’esordio al cinema per Matilde Gioli avviene a soli 24 anni grazie alla lungimiranza di Paolo Virzì che la scelse per il film Il capitale Umano.

L’esordio sul grande schermo di Matilde Gioli fu subito applaudito dagli adetti ai lavori, nonostante fosse alle prime armi. L’esperienza sul set di Paolo Virzì la portò a ricevere il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento del 20014, oltre al Premio Alida Valli al Bari International Film Festival. Da allora la sua attività cinematografica è costante, condita da ruoli dedicati anche al piccolo schermo per titoli di altrettanto successo. Nel 2014 ha preso parte alla Serie Tv Gomorra, mentre di recente è entrata stabilmente nel cast di Doc – Nelle tue mani.

Matilde Gioli è Fernanda Wittgens: la serie TV dedicata all’eroina

L’ultimo progetto di Matilde Gioli rappresenta una vera e propria consacrazione per la giovane attrice, scelta per interpretare il prestigioso ruolo di Fernanda Wittgens – prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera – nella serie TV che andrà in onda dal 31 gennaio su Rai1. L’attrice vestirà dunque i panni di una vera e propria eroina di inizio ‘900; parte della resistenza durante gli anni della guerra per mettere in salvo alcune delle più importanti opere d’arte di Milano oltre al supporto offerto a tantissime famiglie di origine ebraica.

Per quanto concerne la vita privata Matilde Gioli, nonostante sia molto restia nel raccontare dettagli particolari, sono note alcuni aneddoti di carattere sentimentale. La giovane attrice, dopo una breve relazione con il collega Francesco Scianna, è ora fidanzata con un istruttore di equitazione di nome Alessandro Marcucci. Come raccontato al Messaggero in una recente intervista, Matilde Gioli auspica un longevo futuro con l’attuale fidanzato, auspicando di poter presto coronare l’amore con la nascita di un figlio: “Il sogno di avere un figlio? Se fosse per me non aspetterei, Alessandro condivide il mio progetto ma è meno impulsivo”.











