Chi è Mattia Narducci, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo/ Modello di successo

Mattia Narducci, il giovane che ha fatto breccia nel cuore di Anna Tatangelo

La carriera di Anna Tatangelo può essere considerata tra le più precoci nell’ambito musicale: l’artista si è fatta conoscere a soli 16 anni con il suo esordio al Festival di Sanremo, prima di impegnarsi con dedizione ad un’ipotetica carriera televisiva. Molti ricorderanno il suo ruolo di giudice ad X Factor per l’edizione Rai, ma il suo nome è stato spesso accostato anche a questioni di gossip e cronaca rosa. Dopo la celebre relazione con Gigi D’Alessio e la liaison con Livio Cori, il cuore di Anna Tatangelo sarebbe ora impegnato da una nuova fiamma, Mattia Narducci.

Classe 1996 e modello di professione, Mattia Narducci ha fatto breccia nel cuore di Anna Tatangelo come dimostrato dai primi scatti social dove la coppia ormai si racconta senza più filtri e timori rispetto alle voci di gossip. I due hanno ben 10 anni di differenza, situazione opposta rispetto alla relazione che la cantante ha avuto per 15 anni con il noto cantautore Gigi D’Alessio. Per quanto riguarda le informazioni professionali e private di Mattia Narducci, buona parte degli aneddoti principali sono facilmente estrapolabili dai vari profili social particolarmente seguiti.

Mattia Narducci, collaborazioni di spicco come modello: da Dolce e Gabbana a Guess

Mattia Narducci, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, vanta infatti un profilo Instagram con oltre 100mila followers, dove principalmente condivide contenuti legati alla sua attività di modello che sembra andare anche piuttosto bene. Tra i vari scatti, è possibile notare come sia stato testimonial di numerosi brand piuttosto rinomati dal punto di vista internazionale. Da Giorgio Armani a Dolce e Gabbana, passando per Guess e Brunello Cucinelli; sono solo alcuni dei marchi celebri per i quali Mattia Narducci ha avuto l’onore di prestare il proprio volto.

Anna Tatangelo è dunque tornata a sorridere dopo l’esito poco felice della relazione con Livio Cori. La liaison con Mattia Narducci era già stata paventata dalle insinuazioni di gossip di alcune settimane fa, con il settimanale Chi che aveva raccontato di una presunto viaggio romantico verso Parigi. L’ufficialità è stata decretata proprio da Anna Tatangelo, che ha scelto una foto in compagnia del modello pubblicata su Instagram come mezzo più incisivo per raccontare ai followers le nuove emozioni d’amore.











