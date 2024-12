Mazzariello in semifinale a Sanremo Giovani 2024: chi è e canzone

Mazzariello con “Amarsi per lavoro” è tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro condotto da Alessandro Cattelan in prime time su Rai1. Si tratta di una importantissima occasione per il cantautore, che partecipa in gara per tentare di conquistarsi uno dei posti disponibili per accedere al prossimo Festival di Sanremo 2025. Una grande chance per Mazzariello, che ha descritto così il brano scelto per Sanremo Giovani: “L’ho scritto perché penso ci sia una somiglianza tra noi e le macchine dei nostri genitori”. Non solo, il cantante ha sottolineato: “È una canzone leggera, nata nei momenti in cui ero distratto nei momenti di leggerezza più semplici e quotidiani”.

Una canzone moderna e leggera che ben rappresenta il cantautore, che ha confessato di trovare ispirazione durante momenti di assoluta normalità, come quando, dopo una serata passata con gli amici, si ritrova dinanzi ad un autolavaggio, riflettendo sulla vita, sulla giovinezza e sul perché di tante cose della vita.

Mazzariello, il cantante in gara a Sanremo Giovani 2024

Nelle canzoni di Mazzariello, semifinalista di Sanremo Giovani 2024 con il brano “Amarsi per lavoro“, non può mancare il tema più cantato di sempre: l’amore. Proprio il cantautore ha detto: “Racconto la vertigine che ci può dare l’amore”. Per Mazzariello, la partecipazione a Sanremo Giovani è una importantissima vetrina che arriva dopo la pubblicazione del suo disco “Antisommossa”, presentato diverso tempo fa al circolo Arci Bellezza di Milano. Intervistato da Sky Tg 24, ha spiegato: “Nelle canzoni di questo disco ho utilizzato parole pesanti per raccontare anche lo sfondo dei nostri giorni”.

Non solo, il cantante ha parlato anche di come la vita sia strana: “Torno a casa da una serata, apro Instagram e realizzo che io ero a suonare e altrove piovevano le bombe“. Una scoperta che gli ha provocato un senso di angoscia, uno di quelli che non va più via.