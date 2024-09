Che Iva Zanicchi rappresenti una parte corposa della musica italiana è fuori di dubbio; lo dimostra la sua carriera immensa, impossibile da racchiudere in poche righe, ma anche l’affetto che ancora oggi il suo pubblico le restituisce. Stima infinita che spesso si traduce anche in curiosità, nella voglia di ‘indagare’ tra i suoi affetti e legami speciali, come il rapporto con la figlia Michela Ansoldi.

Ma chi è Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi? A dispetto della grande notorietà della madre – sia in qualità di cantante che di personaggio televisivo – non ha mai cercato la ribalta nel mondo dello spettacolo così come ha sempre evitato l’esposizione mediatica. Davvero rare sono state le occasioni in cui si è concessa a microfoni e interviste ma qualcosa in più sul suo conto lo conosciamo grazie ai contributi di sua mamma Iva Zanicchi, sempre aperta nel raccontarsi nella bellezza dei suoi rapporti più puri e viscerali.

Iva Zanicchi e l’amore per sua figlia Michela Ansoldi: “E’ una donna fuori dalla norma, meravigliosa…”

“Mia figlia Michela è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa”, queste le parole di Iva Zanicchi a proposito di sua figlia Michela Ansoldi. Una sorta di dedica al miele da parte della cantante che non solo mette in evidenza la grandezza del suo amore ma che, seppur in mancanza di fonti, ci racconta di una donna che ha a sua volta costruito una splendida famiglia con i figli e dunque con un compagno o marito al suo fianco. Iva Zanicchi è infatti nel pieno del suo ruolo di nonna dato che nel tempo sua figlia Michela Ansoldi le ha regalato due splendidi nipoti: Luca e Virginia.

In passato, come confessato dalla stessa Iva Zanicchi – come riporta DiLei – sua figlia Michela Ansoldi ha sofferto per la lontananza dalla madre che, per via dei tanti impegni professionali, spesso ha dovuto osservare da lontano la vita dei suoi figli e affetti più cari. “Non l’ho mai vista piangere, a 18 anni compiuto mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Io ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perchè volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.