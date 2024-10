Una delle concorrenti che ha fatto più discutere in questa edizione di Temptation Island 2024 è senza dubbio Millie Moi, fidanzata di Mirco. Purtroppo la ragazza non ha trovato grande consenso tra il pubblico, che non la considera la persona giusta per Michele, così come non considerano la coppia in generale dato che sui social li ritengono “inutili al programma”. Ebbene sì, parole pesantissime quelle sul loro conto, dato che da quando sono entrati i social non hanno fatto altro che scatenarsi sul loro conto.

Ma chi è Millie Moi? Dai video di presentazione scopriamo che la giovane ha 24 anni e di professione è una hostess e lashmaker. Originaria di Rimini, è la fidanzata di Michele, 28enne e commerciante di abbigliamento. Ad insistere a partecipare a Temptation Island 2024 è stata lei, dubbiosa di concedere ancora la sua fiducia al ragazzo. Uno dei motivi per cui non è sicura dei sentimenti che prova Michele è relativo proprio ai social, dato che lui non pubblica mai foto insieme a lei, mentre Millie è sempre attenta a mettere le foto con il fidanzato.

Millie e Michele a Temptation Island 2024: il loro percorso finisce malissimo?

Come sta andando il percorso di Millie e Michele a Temptation Island 2024? Per ora i due non hanno brillato tra le altre coppie, ma Millie sembra costruire un rapporto sempre più profondo con il tentatore Alex, che sin dal primo momento si è affezionato a lei, attratto dalla sua simpatia e dal suo carattere un po’ “peperino“. Il single ha voluto anche regalarle un profumo e dei vestiti, ed è rimasto senza parole per la bellezza del fisico di lei.

Per Millie e Michele si prospetta un finale amaro a Temptation Island 2024: le anticipazioni parlano di una rottura della coppia dopo che Michele si è reso conto che la ragazza non è quella giusta per lui. I motivi? Millie vuole stare sempre al centro dell’attenzione e utilizza abiti troppo succinti secondo i suoi gusti. Il suo modo di fare lo mette in imbarazzo e non vuole costruire alcun futuro insieme a lei. Saranno loro i prossimi al falò? A Temptation Island 2024 tutto è in continua evoluzione!

