Chi è Miriam Galanti, ex fidanzata di Gilles Rocca/ Promessa del cinema italiano

Miriam Galanti, dagli esordi al teatro a al successo con “Che Dio ci aiuti”

La ricchezza del panorama cinematografico italiano, dal punto di vista del bacino di nuovi talenti, è indiscutibile: tra questi negli ultimi anni spicca il nome di Miriam Galanti. La giovane attrice è nota al grande pubblico sia per le sue fortunate esperienze sul set che per la relazione da poco naufragata con il collega Gilles Rocca. I due sembravano sulla strada giusta di un’amore destinato a durare ma proprio alcune settimane fa è arrivata in via ufficiale la notizia della separazione tra i due.

La carriera di Miriam Galanti parte nel 2009 quando ancora era impegnata negli studi di recitazione. La giovane si fa conoscere agli appassionati del piccolo schermo con un ruolo marginale nella storia fiction Don Matteo, prima di trovare maggiore spazio tra il 2013 e 2018. In particolare, i più affezionati la ricordano per il suo ruolo di spicco in Che Dio ci aiuti, serie televisiva targata Rai di acclarato successo. Oltre alle esperienze per il piccolo schermo, Miriam Galanti coltiva di pari passo la passione per il teatro portando in scena spettacoli dal discreto successo e seguito.

Miriam Galanti e Gilles Rocca: la separazione dopo 14 anni di fidanzamento

Ad affermare Miriam Galanti come una delle promesse del cinema italiano ha contribuito il premio ricevuto nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia come miglior giovane promessa. Tale gratificazione arrivò proprio per il cortometraggio dal titolo “Metamorfosi”, prodotto e diretto dal suo ex compagno Gilles Rocca. Particolarmente chiacchierata nelle ultime settimane è la relazione con quest’ultimo; a dispetto delle aspettative, con il nuovo anno è arrivata la fine di una storia che sembrava destinata a durare.

Miriam Galanti e Gilles Rocca si sono conosciuti ancor prima che la giovane attrice ottenesse le luci della ribalta. Nello specifico, il loro rapporto di fidanzamento è durato ben 14 anni con tanto di dichiarazioni d’amore protratte nel tempo. Il produttore e attore cinematografico in diverse interviste ha infatti spesso utilizzato parole al miele nei confronti della compagna, sottolineando come il loro amore sia sbocciato con un colpo di fulmine. Nonostante Gilles Rocca abbia definito Miriam Galanti più volte come l’amore della sua vita, è stato proprio lui a comunicare tramite il proprio profilo social la fine della storia d’amore ad inizio febbraio.











