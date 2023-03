Tom Sizemore, morto celebre attore americano/ Aveva 61 anni, a febbraio l’aneurisma

Grave lutto nel mondo del cinema: a soli 61 anni è morto l’attore americano Tom Sizemore. L’artista era noto in particolare per le sue interpretazioni in pellicole cult come Salvate il soldato Ryan e La Reliquia, e la notizia della dipartita, come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il suo sito web, è stata comunicata da Charles Lago, il suo manager. “È con grande tristezza e dolore – le parole dell’agente – che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco”. Tom Sizemore versava in gravi condizioni dallo scorso mese di febbraio, quando era stato colpito da un grave aneurisma al cervello.

Bruno Astorre, morto il 59enne senatore Pd/ Trovato nel suo ufficio: forse suicidio

Che le cose si stessero mettendo male lo si era capito anche dall’annuncio della famiglia di Tom Sizemore, che martedì scorso aveva fatto sapere di prendere in considerazione decisioni riguardo al “fine vita”. Tom Sizemore era nato a Detroit nel 1961 ed ha recitato in vari film di successo degli anni ’90, in particolare del genere azione. Fra questi si ricordano ad esempio Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e Black Hawk Down. Per il suo ruolo ne L’occhio gelido del testimone era stato inoltre candidato ad un Golden Globe, mentre nel 2017 aveva preso parte al remake della serie tv Twin Peaks.

Wayne Shorter, morto musicista jazz/ L'89enne fra i più grandi sassofonisti di sempre

TOM SIZEMORE E’ MORTO: IL CORDOGLIO SOCIAL

L’attore aveva vissuto anche una parte controversa della sua vita che lo aveva portato all’arresto più volte per droga, e nel 2007 era stato condannato a 16 mesi di carcere per possesso illegale di metanfetamina.

Numerosi i messaggi di cordoglio social, a cominciare da quello di Variety: “Tom Sizemore è morto dopo essere stato tolto dal supporto vitale, ha confermato a Variety il suo manager Charles Lago. L’attore 61enne ha subito un aneurisma cerebrale il 18 febbraio”. Così invece James Leighton: “Sono molto triste nel sentire le notizie su Tom Sizemore. Prima dei suoi guai era uno dei giovani attori più entusiasmanti del pianeta, recitando in Heat, Natural Born Killers, Enemy of the state e Bringing out the dead”.

Steve Mackey è morto a 56 anni: era il bassista dei Pulp/ Era ricoverato da 3 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA