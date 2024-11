Moreno Porcu è uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2024: gli esordi della sua carriera

Moreno Porcu è da alcuni anni uno dei volti fissi del cast di Ballando con le stelle. Il ballerino, che è uno dei maestri professionisti, nell’edizione 2024 non accompagna nessuno dei concorrenti in gara ma è il maestro delle ballerine per una notte. Lo abbiamo già visto esibirsi di recente con Elena Sofia Ricci, e nella puntata di Ballando del 16 novembre si esibirà al fianco di Elettra Lamborghini, pronto a farla splendere sulla pista di Rai 1. Ma chi è Moreno Porcu e cosa sappiamo della sua vita privata?

Se il suo talento nella danza è cosa nota e visibile a tutti, quando si tratta di vita privata Moreno Porcu predilige la riservatezza. Sappiamo del ballerino che ha 36 anni, è originario di Cagliari e ha scoperto il suo amore per la danza quando era ancora un bambino. Da lì è iniziata la sua carriera, fatta non solo di danza ma anche di fitness.

Moreno Porcu è fidanzato? La scelta del ballerino

Moreno Porcu ha lavorato come istruttore, come animatore e anche come ballerino. Le competizioni per lui hanno però avuto inizio quando aveva 15 anni. Riesce a conquistare due primati nazionali nel ballo latino-americano, poi entra a far parte del corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor. La sua grande occasione arriva però nel 2022, quando Milly Carlucci lo ha voluto nel cast di Ballando con le stelle. Da allora Moreno Porcu rimane uno dei volti fissi del cast.

Parlando invece di vita amorosa, non sappiamo ad oggi se Moreno Porcu sia fidanzato oppure no. Spulciando il suo profilo Instagram, su cui conta oltre 300mila follower, Moreno parla di danza e mostra aspetti della sua quotidianità, nulla, però, che faccia pensare che ci sia una persona speciale nella sua vita. Che sia tenuta segreta?

