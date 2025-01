Nando Paone, chi è e carriera: dal teatro al sodalizio con Vincenzo Salemme

Tra teatro, cinema e televisione, la carriera di Nando Paone si è sviluppata in differenti spazi artistici portando in ognuno di essi tutto il suo talento. Nato a Napoli nel 1956, debutta come attore proprio nella sua città nel 1974, iniziando a recitare in diverse compagnie teatrali; la sua formazione teatrale conosce il grande successo grazie soprattutto all’incontro con Luca e Eduardo De Filippo, lavorando nella loro compagnia e affinando la tecnica. Ma fu per lui importante anche l’incontro con Vincenzo Salemme, con il quale ha stretto un longevo sodalizio artistico.

Chi è Rosalia Porcaro, carriera e vita privata: ha un marito?/ Il successo tra teatro, tv e "Mina Settembre"

Con il regista, infatti, ha fondato nel 1992 la compagnia “Chi è di scena”, con cui ha portato a teatro svariate commedie di Salemme tra cui Premiata pasticceria Bellavista e Passerotti o pipistrelli?. Da lui è stato anche diretto al cinema, in film come L’amico del cuore, …E fuori nevica!, Amore a prima vista e A ruota libera, anche se il debutto cinematografico di Nando Paone risale al 1977 al film Doppio delitto di Steno; in carriera, ha inoltre recitato in Caro papà di Dino Risi del 1979 e ne Il turno di Tonino Cervi del 1981.

Laura Efrikian, l'ex moglie di Gianni Morandi ha un compagno?/ La vita privata dell'attrice

Nando Paone e la moglie Cetty Sommella, morta nel 2021

Non solo cinema e teatro, Nando Paone ha anche lavorato in televisione, debuttando nel 1980 al fianco di Fabrizio Frizzi nel programma per ragazzi Il barattolo. L’attore è anche comparso in un episodio di Don Matteo 3, mentre dal 2021 è fisso nel cast di Mina Settembre, la fiction di Rai 1 con protagonista Serena Rossi che da domenica 12 gennaio 2025 tornerà in onda con la sua terza stagione.

Per quanto riguarda la vita privata, Nando Paone ha vissuto un’importante storia d’amore con la moglie Cetty Sommella; attrice, scrittrice e regista teatrale, con lei ha spesso lavorato in teatro, come negli spettacoli I dolori di corpo e Un uomo a pezzi da lei scritti e diretti. La coppia nel 2010 ha fondato SalaMolière, spazio teatrale a Pozzuoli, ed è convolata a nozze nel 2015; il matrimonio civile fu celebrato proprio da Vincenzo Salemme, grande amico della coppia. Tuttavia, nel marzo 2021, Cetty Sommella è morta ed è un dolore che ha segnato profondamente la vita di Paone.

Gianni Statera, chi era il marito di Alda D'Eusanio/ "Non c'è momento in cui non lo sento e non lo penso"