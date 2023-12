Cetty Somella, chi è la moglie di Nando Paone/ “Poche parole, perdonami, il dolore è troppo…”

Chi era Cetty Somella?

L’attore Nando Paone sarà ospite a Domenica in per parlare del suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?”; per l’attore questo nuovo film è stato fonte di gioia, finalmente arrivata dopo 3 lunghi anni di sofferenza dovuti alla morte dell’amata moglie Cetty Somella.

Cetty Somella è venuta a mancare nel 2021, all’età di 60 anni, dopo una brillante carriera da attrice teatrale; aveva iniziato la sua carriera prendendo parte al set del film “Premiata Pasticceria Bellavista“, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, poi aveva scelto di occuparsi a pieno della sua grande passione: il teatro. Cetty era una scrittrice, attrice ma dedicava anche il suo tempo all’insegnamento per tutti giovani e non che erano appassionati al mondo del teatro; era una donna di buon cuore e anche per questo quando morì, oltre ai parenti, fu un duro colpo anche per i concittadini e per i suoi “studenti”. Negli ultimi anni della sua vita Cetty Somella si era dedicata al progetto di un laboratorio teatrale su Moliere insieme al marito Nando Paone ma i loro sogni furono stroncati nel 2021, quando Cetty dopo un lungo periodo di malattia, morì lasciando il marito nel dolore; lo stesso Nando Paone in quel periodo dichiarò: “Dopo la sua morte io non sono più io”.

TOMMASO, ARIANNA, GREGORY E DRAMMA RICCARDO, FIGLI PATRIZIA PELLEGRINO/ "Sono caduta in depressione quando…"

La storia d’amore tra Cetty Somella e Nando Paone e il lutto del 2021

Cetty Somella e Nando Paone, prima di quel triste 2021 che divise le loro vite, si erano amati per molti anni; la loro relazione era cominciata dopo anni di amicizia e passione in comune per il teatro e l’arte, poi nel 2015 decisero di convolare a nozze e trascorrere la loro vita insieme.

Greta e Perla, scatta il bacio al Grande Fratello 2023/ La Rossetti confessa:"uscirei da qui per Mirko"

A celebrare le nozze di Cetty e Nando fu il loro caro amico Vincenzo Salemme, che aveva sempre descritto l’attrice come una donna fiera e concreta e che dopo la sua morte dichiarò soltanto: “Spero che il Dio che ti aspetta abbia il volto di Nando e la forza del suo amore”. Nando rimase distrutto e profondamente segnato dalla morte della moglie tanto che dopo il 2021 furono più le parole dell’amico Vincenzo Salemme a ricordare Cetty Somella sui social e in tv che quelle del marito. Tra le poche dichiarazioni di Nando in merito alla morte della moglie Cetty ce n’è una che rende ben chiaro lo stato d’animo dell’attore dal 2021 a oggi: “Perdonami se ti dirò solo poche parole. Il dolore è troppo forte per lasciarmi andare ai ricordi, la protagonista oggi è sempre questa donna straordinaria, il mio equilibrio”.

Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini ex mariti Patrizia Pellegrino/ "Sfortunata in amore e tradita da..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA