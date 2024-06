Chi è Nico Williams, attaccante Spagna: perché il fratello Inaki gioca nel Ghana?/ “Mamma superò il deserto…”

Ieri sera la nazionale italiana è caduta sotto i colpi della Spagna nella seconda sfida valida per i gironi degli Europei 2024. Una partita forse impari dal punto di vista del gioco, sotto più punti di vista, ma osservando la formazione delle Furie Rosse i meno avvezzi al calcio internazionale si saranno forse chiesti: ma chi è Nico Williams? Un Interrogativo che in realtà forse sarà nato da una nemmeno troppo velata frustrazione dato che l’esterno sinistro spagnolo è stato una spina nel fianco costante della difesa azzurra.

Risultati Europei 2024, classifiche gironi D, E/ Si gioca a Dusseldorf! Diretta gol live score (21 giugno)

A questo punto, scopriamo chi è Nico Williams: l’ala sinistra della Spagna che ieri sera – contro l’Italia per gli Europei 2024 – ha mostrato giochi di prestigio che forse all’indomani della sconfitta bruciano ancora di più. Classe 2022, prossimo a compiere 22 anni: incursore, agile, tecnico. Tutte qualità messe in mostra non solo ieri sera ma già da tempo con la maglia dell’Athletic Bilbao. La sua ascesa calcistica è un vero e proprio riscatto dato che, se non fosse stato per il coraggio e le sofferenze dei suoi genitori, forse oggi non potrebbe vivere la bellezza di questi palcoscenici.

Diretta/ Slovacchia Ucraina (risultato 0-0) streaming video tv: gioca Yarmolenko! (Europei 2024, 21 giugno)

Nico Williams e suo fratello Inaki: due nazionali che racchiudono la loro storia di riscatto

“Una volta in vacanza a Dubai con tutta la mia famiglia abbiamo fatto una gita nel deserto. Quando siamo arrivati lì mia madre è scoppiata a piangere perché diceva che le ricordava tutto ciò che ha sofferto quando era giovane; quando ha attraversato il Sahara…”. Questo non è il racconto di Nico Williams, ma di suo fratello maggiore Inaki; anche lui attaccante e classe 1994. I genitori dei due calciatori – come racconta il Corriere della Sera – lasciarono da giovani il Ghana attraversando proprio il deserto; fermati in Marocco, riuscirono a scampare l’arresto dichiarandosi in fuga dalla guerra in Liberia.

PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: focus su un match già decisivo (oggi venerdì 21 giugno)

Una curiosità su Nico Williams riguarda anche il rapporto con il fratello Inaki; qualcuno si sarà sicuramente chiesto – ignaro della toccante storia che riguarda le loro origini – come è possibile che il primo militi per la Spagna, mentre il secondo per il Ghana. L’attaccante dell’Athletic Bilbao aveva inizialmente scelto le Furie Rosse ma successivamente ha appunto deciso di sposare la causa della sua terra d’origine, forse anche per avere maggiore spazio data la forte competizione in fase offensiva nella rosa spagnola. Nico Williams e suo fratello Inaki, in ogni caso, vantano un rapporto speciale; sicuramente curioso e a tratti romantico è il fatto che entrambi militano nel medesimo club. Ovvero la squadra della città – Bilbao – che, negli anni ‘90, accolse i loro genitori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA