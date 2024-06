DIRETTA SPAGNA ITALIA/ Video streaming Rai 1: è diventata la storia infinita (Europei 2024, oggi 20 giugno)

DIRETTA SPAGNA ITALIA: I TESTA A TESTA AGLI EUROPEI

Come già visto e detto, la diretta di Spagna Italia si è giocata parecchie volte agli Europei, in epoca recente: addirittura la quinta edizione consecutiva e noi abbiamo vinto le ultime due volte, vale a dire tre anni fa in semifinale, ai rigori e soffrendo parecchio, ma anche quel famoso 2-0 degli azzurri di Antonio Conte negli ottavi del 2016, quando partivamo decisamente sfavoriti. Nel 2012 purtroppo era stata la Spagna ad avere la meglio e sul palcoscenico più importante: la finale di Kiev non aveva avuto storia, era terminata con un secco 4-0 per una nazionale che aveva già vinto gli Europei quattro anni prima e i Mondiali nel 2010.

Diretta/ Danimarca Inghilterra (risultato finale 1-1): triplice fischio! (20 giugno 2024)

A proposito del titolo continentale del 2008, firmato da Luis Aragones che poi aveva ceduto il testimone a Vicente Del Bosque, la Spagna ci era passata anche da una vittoria contro l’Italia: nessun gol tra regolamentari e supplementari, poi per la Roja aveva sbagliato Dani Guiza ma gli azzurri si erano fatti fermare due volte da Iker Casillas, gli errori di Daniele De Rossi e Antonio Di Natale avevano lanciato la Spagna che poi appunto avrebbe vinto il titolo. Adesso dunque per la quinta volta consecutiva la diretta di Spagna Italia vale per la fase finale degli Europei: una storia che sta diventando infinita, vedremo come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

FORMAZIONI SPAGNA ITALIA/ Quote: il riferimento per la Roja è sempre Morata (Europei 2024, 20 giugno)

DIRETTA SPAGNA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parlando della diretta tv di Spagna Italia dobbiamo ricordare che, come tutte le partite della nostra nazionale ma anche quelle che agli Europei 2024 si giocano in prima serata, l’appuntamento sarà su Rai Uno e dunque naturalmente in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match in diretta streaming video grazie a sito e app di Rai Play. Per quanto riguarda gli abbonati alla televisione satellitare, l’alternativa rimane quella di Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ai numeri 201 e 202 del decoder, affiancati da Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; qui la diretta streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SPAGNA ITALIA

Pronostici Europei 2024/ Quote e previsioni: la Spagna è favorita, ma di quanto? (oggi 20 giugno)

IL BIG MATCH PER GLI AZZURRI!

Ci stiamo davvero avvicinando a grandi passi alla diretta di Spagna Italia, attesissimo big match per la seconda giornata del girone B agli Europei 2024: dopo la vittoria sofferta sull’Albania la nostra nazionale, campione in carica, si gioca alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, dalle ore 21:00 di giovedì 20 giugno 2024, una larga fetta di qualificazione agli ottavi di finale, ma possiamo dire che sia lo stesso per la Spagna e che questa partita potrebbe essere uno spareggio per il primo posto. L’Italia ha convinto nel suo esordio, ma non sino in fondo: la sensazione è che Luciano Spalletti debba ancora trovare la giusta identità alla sua nazionale.

La Spagna invece ha aperto le danze con un netto 3-0 alla Croazia: ancora una volta ha impressionato la qualità dei suoi giovani, con scarsa esperienza internazionale ma già in grado di fare la differenza, e ora ci sono sentimenti di rivalsa per la Roja se consideriamo in che modo sono finiti gli ultimi due incroci agli Europei, soprattutto la semifinale di tre anni fa. Aspettiamo allora che la diretta di Spagna Italia prenda il via, non vediamo l’ora di assistere a questo big match per gli Europei 2024 ma prima dobbiamo come sempre fare una rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici a Gelsenkirchen, e allora prendiamoci del tempo per studiare insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SPAGNA ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Studiando adesso le probabili formazioni della diretta Spagna Italia possiamo notare che Luciano Spalletti potrebbe cambiare solo un giocatore rispetto all’esordio: uno tra Lorenzo Pellegrini e Frattesi, così da infoltire il centrocampo per contrastare il palleggio della Roja. Cristante è pronto a fare il titolare: si posizionerebbe al fianco di Jorginho in mediana, dunque sarebbe avanzato Barella che andrebbe a fare il guastatore tra le linee, stretto tra Federico Chiesa e uno dei due giocatori in dubbio. Davanti confermato Scamacca, poi difesa con la coppia Alessandro Bastoni-Calafiori davanti a Gigio Donnarumma e i due terzini che sarebbero ancora Di Lorenzo e Dimarco.

Nella Spagna il solito 4-3-3, verosimilmente: Nacho con Le Normand in difesa, Unai Simon in porta e due laterali bassi in Carvajal e Cucurella, nuovamente favorito sul pur ottimo Grimaldo. A centrocampo naturalmente Luis De La Fuente punta sulla regia di Rodri, che dovrebbe giocare ancora con le mezzali Pedri e Fabian Ruiz come già contro la Croazia; poi spazio a un tridente offensivo nel quale la freschezza e la velocità dei due esterni Lamine Yamal e Nico Williams può fare la differenza. Come prima punta ovviamente avremo Morata, che il calcio italiano conosce molto bene e che con la Roja è nella sua dimensione migliore.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA ITALIA

Parte favorita la Roja nella diretta di Spagna Italia, almeno considerando le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: possiamo comunque parlare di una partita in equilibrio agli Europei 2024, visto che il segno 1 per la vittoria della Spagna ha un valore pari a 2,15 volte la posta in palio mentre il segno 2 per l’affermazione degli azzurri vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, opzione per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,20 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA