Nina Soldano è tra gli ospiti della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta che vede donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo raccontarsi a cuore aperto tracciando un percorso intimo e personale della loro vita tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagonista di questa puntata c’è Nina Soldano, attrice di cinema e teatro amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Marina Giordano nella soap opera Un Posto al Sole. Una carriera di grande successo quella di Nina che ha iniziato a muovere i primi passi nella “vecchia” televisione, per intenderci quella di Fantastico, Indietro Tutta. “Una televisione molto più forte, passionale, con la voglia di mettersi in gioco, di rischiare, elaborare progetti, era diverso” – ha raccontato dalle pagine di Fanpage.

Un passato di cui va molto fiera al punto da definirlo come un periodo della sua vita “unico, irripetibile”. Del resto erano i primi anni ’80 e il suo entusiasmo era alle stessa. In realtà prima di approdare in tv, la bella Nina si è fatta conoscere con i fotoromanzi, una realtà che oramai non esiste più. “Il primo passo per accedere al mondo dello spettacolo fu con i fotoromanzi” – ha raccontato l’attrice che trasferitasi all’età di 20 anni a Roma decise di proporsi sia per guadagnare che avere visibilità.

Nina Soldano, la carriera: dai fotoromanzi alla consacrazione come attrice con “Un posto al sole”

Dai fotoromanzi alla televisione il passato è stato breve per Nina Soldano che non nasconde: “puntavo al cinema, ma è stata la televisione ad aprirmi le porte”. Il debutto è nel varietà cult “Fantastico” accanto a Pippo Baudo che cercava la ragazza della fortuna per i biglietti della Lotteria Italia. Poco dopo è arrivata la tv di Renzo Arbore con Indietro Tutta che l’ha lanciata come attrice a livello nazionale. La timidezza è sempre stato un problema, ma dinanzi alla camera Nina riusciva a nasconderla e così è riuscita a realizzare il suo sogno: “desideravo recitare sin da piccola, ho lottato con tutte le forze”.

Dopo la tv arrivano le prime fiction fino alla consacrazione arrivata con il ruolo di Marina Giordano in “Un posto al sole”. “Mi dissero che sarebbero stati solo otto mesi, sono passati 21 anni” – ha raccontato l’attrice che all’inizio non voleva neppure accettare. Infine parlando del ruolo di Marina ha detto: “grazie ad Un posto al sole posso interpretare mille ruoli”.