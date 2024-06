Chi è Olga Horstig, manager di Brigitte Bardot/ Il rapporto ‘materno’ con l’attrice, ‘cupido’ per Roger Vadim

Olga Horstig ha avuto un ruolo cruciale non solo nella vita di Brigitte Bardot – di cui è stata la storica manager – ma in generale nel mondo del cinema a ridosso degli anni sessanta e settanta. La sua influenza nell’area Parigina era tale che in quel periodo pare che gli attori e aspiranti facessero a gara per entrare nelle sue grazie; averla come agente significava avere quasi la matematica certezza di farsi largo nell’industria cinematografica del tempo.

Olga Horstig, nel ruolo di manager di Brigitte Bardot, non è mai stata solo professionale. Questa sera andrà in onda la fiction ‘Bardot’ dedicata proprio alla storia dell’attrice – in onda su Canale 5 – e avremo modo di scoprire come tra loro vi fosse un legame quasi parentale. Brigitte Bardot aveva grande stima della sua manager che considerava come principale confidente, faro nella sua vita privata e carriera, al punto da chiamarla amorevolmente “mamma Olga”.

Olga Orstig, non solo manager di Brigitte Bardot: quando l'ex marito dell'attrice voltò pagina con una sua assistita…

Della vita privata di Olga Horstig non si hanno molte informazioni; gli aneddoti più corposi riguardano piuttosto gli intrecci professionali e la sua influenza nel mondo del cinema. Oltre al ruolo di manager di Brigitte Bardot, nel tempo ha curato gli interessi di innumerevoli volti emergenti che nel tempo si sono poi distinti come star del setto. Un esempio eloquente è rappresentato dal rapporto professionale con Jane Fonda la cui storia, inevitabilmente, si intreccia con la vita sentimentale di Brigitte Bardot.

Il primo amore e matrimonio di Brigitte Bardot risale a quando l’attrice aveva appena 18 anni, con Roger Vadim. Un amore travolgente ma che ebbe vita breve dopo le nozze; ebbene, il regista voltò pagina proprio con Jane Fonda quando era agli albori della sua carriera ed era rappresentata da Olga Orstig. Il primo incontro tra i due pare avvenne proprio durante una cena – come racconta Vanity Fair – a casa della manager di Brigitte Bardot, intorno al 1963.











