CHI È OTTO SCHIVARDI? “UNA VOLTA IO E MIA FIGLIA LO ASPETTAVAMO, MA…”

Chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala e padre di sua figlia Diana? Oggi pomeriggio l’ex Miss Italia 1988 tornerà in televisione, da cui nell’ultimo periodo è stata un po’ assente per via dei problemi della ragazza avuta dalla precedente relazione, per raccontarsi con Monica Setta a “Storie di donne al bivio”: e se il bivio dell’opinionista ed ex modella classe 1962 è quello che l’ha portata, di recente, a cercare di salvare sua figlia anche a costo di scelte drastiche, sicuramente la diretta interessata farà un accenno alla propria vita sentimentale. Qui proviamo a raccontare chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala, oltre che l’uomo assieme al quale ha vissuto la sua unica esperienza di maternità.

Andrea Sulzbacher, chi è l'ex moglie di Clayton Norcross/ Matrimonio finito dopo 4 anni senza figli

Se al momento nella vita dell’ex Miss Italia c’è Alessandro Stocchi, a cui abbiamo dedicato a parte un ritratto parlando della love story con la showgirl siciliana ma cresciuta a Milano, qui invece puntiamo i riflettori su chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala, di cui si conosce poco e comunque poco noto al grande pubblico televisivo rispetto invece al suo attuale partner. Va anche detto che la Bengala, nelle varie occasioni in cu si è trovata parlare della figlia Diana Schivarci, raramente ha fatto accenno all’uomo assieme al quale è stata sposata per poco tempo, prima che le loro strade si dividessero. Di certo pare esserci che, a detta della donna, alcuni problemi con la giustizia e di tossicodipendenza avuti da Diana potrebbero essere dovuti alla difficile infanzia vissuta da quest’ultima.

Dominique Zoida, chi è il compagno di Katherine Kelly Lang/ “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine…”

L’EX COMPAGNO DI NADIA BENGALA: “È MANCATA UNA FIGURA PATERNA CHE…”

Per scoprire infatti qualcosa di più su chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala, e di cui non vi sono molte informazioni spulciando sui vari siti che parlano di gossip del mondo dello spettacolo e i retroscena delle vite dei personaggi VIP, dobbiamo rifarci ad alcune dichiarazioni della reginetta di bellezza di fine Anni Ottanta. Infatti, commentando la condanna della ragazza e la successiva scelta di convincerla a entrare in una comunità di recupero, la Bengala aveva ricordato che il tunnel in cui è entrata Nadia ha radici lontane: “Mia figlia ha sofferto molto per la mia separazione dal padre” aveva ammesso la diretta interessata, accennando pure a un episodio di tanti anni prima quando Diana, nata nel 1996, era ancora piccola.

Jeremy Skott, Zoe Katrina, Julian Snider: chi sono i figli di Katherine Kelly Lang/ “Rapporto fantastico…”

Raccontando chi è Otto Schivardi, ex compagno di Nadia Bengala, possiamo citare l’episodio di cui sopra riprendendo ancora una volta le parole dell’opinionista cresciuta in quel di Milano: “La ricordo una volta, da piccolina, che aspettavamo assieme il papà: ma quella volta non venne e lei ci rimase molto male…” aveva ricordato la Bengala, aggiungendo pure che la figlia in quella circostanza aveva dubitato dell’affetto del genitore. “Mi disse poi: ‘Mamma, secondo me non mi vuole bene’…”. Non solo, a detta della donna, durante la crescita Diana avrebbe avuto bisogno di una forte figura paterna accanto a lei: “Da grande aveva cominciato ad avere problemi, malesseri e disturbi nell’alimentazione (…) Lei ha sempre sentito un grande vuoto nel cuore”. Insomma, una nemmeno velata critica a Otto Schivardi, quella figura genitoriale che era venuta a mancare dopo che la coppia si era detta addio quando pare che Diana avesse solo quattro anni.