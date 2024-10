Otto Schivani e Nadia Bengala, dal loro amore la nascita di Diana

Forse non tutti sanno che l’ex miss Italia, Nadia Bengala, è stata legata per anni a Otto Schivani, il padre della figlia Diana che oggi è in comunità di recupero per un percorso volto a vincere la tossicodipendenza. Non è chiaro in che rapporti siano oggi Nadia e il suo ex compagno, di sicuro parlando delle sue precedenti storie d’amore, la modella e attrice non ha speso parole al miele per nessun dei suoi vecchi fidanzati. “Gli uomini con cui sono stata in passato mi hanno sempre bloccata”, ha raccontato la Bengala in una intervista.

Malattia Nancy Brilli: la lotta contro il tumore alle ovaie/ "Diventare mamma? È stato un miracolo",

A suo dire, erano rapporti monodirezionali “perché erano solo capaci di prendere. Se io avevo un’occasione (lavorativa, ndr) me la faceva salterà. Quando succedeva, ricevevo delle proposte del lavoro e poi partiva un’operazione di sabotaggio. Erano uomini possessivi e gelosi”, il racconto di Nadia Bengala.

Omicidio Pierina Paganelli/ Louis Dassilva vs Loris Bianchi: “Mi disse che avrebbe potuto ucciderla”

Nadia Bengala, rapporti finiti con Otto Schivani? Mistero sul padre della figlia Diana

Con Otto Schivani ha fatto coppia fissa fino al 1997, ovvero un anno dopo la nascita della prima e unica figlia Diana. Dopo la rottura non è chiaro che rapporti abbiano mantenuto l’ex Miss Italia e il padre della figlia. Oggi però vivrebbe una splendida storia d’amore con il compagno Alessandro Stocchi, conosciuto nel 2007 e con cui al momento tutto proseguirebbe per il meglio.

Il condizionale è d’obbligo dato che da quando Nadia e Alessandro stanno insieme hanno sempre mantenuto un basso profilo. Quando l’ex modella è intervenuta in tv, a suo malgrado, lo ha fatto per lanciare appelli alla figlia, affinché tornasse a parlarle, nei momenti in cui i loro rapporti erano ridotti ai minimi termini.

Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli: "Mia madre ha pregato per me"/ "Un fidanzato? Per ora..."