Con la sua “Rossetto e caffè”, canzone romantica con quel retrogusto partenopeo che ha fatto impazzire i social, Sal Da Vinci è salito alle cronache della musica e del gossip. L’artista napoletano, però, fa questo mestiere da tutta la vita e al suo fianco ha sempre avuto la fortuna di avere una splendida donna, di saldi principi, che insieme a lui ha formato una famiglia meravigliosa. I due negli ultimi anni sono anche diventati nonni, regalando tutto l’amore possibile ai piccoli Nina, Antonio e Salvatore. Ma faccia un passo indietro: chi è Paola Pugliese, la bellissima moglie di Sal Da Vinci?

Ma chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci? Napoletana come lui, i due si sono conosciuti da giovanissimi e nonostante inizialmente non volesse saperne di avere un rapporto d’amore con il cantante, con il tempo ha ceduto. Nel 1992 è arrivato il matrimonio: Sal aveva 23 anni, mentre la moglie uno in più. Con il tempo sono poi arrivati due figli, Francesco e Anna Chiara.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci? “Per conquistarla lavoravo mio suocero”

A Verissimo, Sal Da Vinci ha raccontato come è nato l’amore con la moglie Paola Pugliese: “Io ero amico del cugino. Lei diede una festa per i suoi sedici anni e le portai un regalino ma lei è un anno più grande di me e non voleva un fidanzatino più piccolo. Allora io instaurai un rapporto molto bello con quello che sarebbe diventato poi mio suocero. La loro è una famiglia di pescatori e io andavo dai parenti e compravo un pesciolino per il suo acquario. Era una scusa per salire sopra“.

Poi, un giorno, successe un dramma: “L’acquario era pieno di aragoste e io regalai un polipetto ma non sapevo che questo avrebbe mangiato tutte le aragostine. Mio suocero non c’era e io lanciai questo polipetto dentro l’acquario e andai in cucina a parlare con mia suocera. Andai poi verso l’acquario e non si muoveva più niente. Ho fatto una figuraccia, temevo che non mi avrebbero più fatto salire a casa e invece stiamo insieme da quarant’anni”.