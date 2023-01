Chi è Paolo Conticini, il sex symbol dei cinepanettoni/ Il triste addio: “Amore mio…”

Chi è Paolo Conticini? L’ascesa nel cinema grazie a Christian De Sica

Paolo Conticini è un noto attore cinematografico e televisivo, noto al grande pubblico grazie alle sue numerose partecipazioni ai cinepanettoni più amati degli ultimi anni. L’attore è reduce dalla sua prima esperienza alla conduzione di un programma televisivo, Una scatola al giorno, un format mai visto prima dove anche il conduttore può vestire il ruolo di semplice concorrente. Nel 2020 invece, aveva avuto l’onore di partecipare a Ballando con le stelle; esperienza da lui stesso apprezzata particolarmente nonostante il mancato trionfo finale.

La carriera di Paolo Conticini sboccia nei primi anni 2000, iniziando prima come modello per arrivare poi presto all’esordio sul grande schermo. Arrivato alla notorietà come sex symbol, viene subito notato da Christian De Sica che lo porta sul set di alcuni dei titoli più fortunati del tempo. Dal 2011 in poi inizia a dedicarsi in maniera dominante al piccolo schermo, tra programmi televisivi e fiction di grande successo; particolarmente apprezzato il suo ruolo in Come un delfino, con Raoul Bova. Tra gli ultimi impegni televisivi, spicca la sua partecipazione a Il cantante mascherato, 10 anni dopo il successo a Tale e quale show.

Paolo Conticini, il commovente saluto per il suo cucciolo Iago

In riferimento alla vita privata, Paolo Conticini risulta molto restio nel condividere dettagli particolari, anche perché la sua realtà sentimentale risulta immune alle speculazioni e gossip. La sua storia con Giada Parra, iniziata oltre 20 anni fa, è stata impreziosita dal matrimonio del 2013 che ne ha rafforzato ulteriormente il legame. A dispetto dal massimo riserbo sulla sfera sentimentale, l’attore non disdegna la condivisione di piccoli momenti di quotidianità sui social: in particolare risulta molto attivo su instagram.

Proprio dal suo profilo ufficiale, l’attore ha raccontato ai propri fan un doloroso addio con un post particolarmente commovente. Alcune settimane fa infatti, il suo amato cucciolo è passato a miglior vita, lasciando un vuoto per lui incolmabile. Paolo Conticini aveva infatti un rapporto d’amore viscerale per il suo tenero amico a quattro zampe, come testimoniato dallo struggente messaggio social per salutare il tenero Iago. “Fai buon viaggio amore mio… L’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo”.











