GF Vip: Elenoire Ferruzzi stronca Daniele e Oriana/ “E’ incoerente, a me diceva…”

Elenoire Ferruzzi, un fiume in piena contro Daniele Dal Moro

Le vicissitudini all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono un dibattito sempre aperto, soprattutto quando si tratta di presunte love story. Al centro dell’interesse domina la presunta coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: un tira e molla che sembra voler durare ancora a lungo. Sulla questione è intervenuta anche l’ex concorrente del GF Vip Elenoire Ferruzzi, ancora scottata dalla relazione con il vip.

“Daniele ha giocato con me, non mi ha mai voluto bene, io invece si. L’ho ascoltato, accudito, accolto il suo dolore e lacrime per giorni, mentre lui faceva il suo gioco”. Parole forti quelle di Elenoire Ferruzzi, rilasciate nel corso di un intervista per Novella 2000. L’ex vippona sembra ancora scottata dalla relazione finita male con Daniele Dal Moro, come dimostrato dalla palese delusione che si evince dalle sue parole. “Ha inveito contro di me per mettermi in cattiva luce, è molto bravo a farsi credere come il bravo ragazzo che ha sofferto ma non è così, mi ha delusa!”

Parlando di Daniele Dal Moro, nel corso dell’intervista per Novella 2000, Elenoire Ferruzzi ha argomentato in maniera piuttosto ferita. “E’ cambiato, ha avuto delle tenerezze e affettività con altre persone ma a me diceva che non abbracciava nessuno. Se sei così con me, lo sei con tutti: questa cosa a me non va bene”. Il riferimento volge quindi verso presunte attenzioni di Daniele Dal Moro verso altri coinquilini, in particolare Oriana Marzoli.

“A lui piaceva dall’inizio, mentre Oriana non l’ha mai voluto. Lei prima ha scelto Antonino, poi Luca… Daniele era la terza scelta”. Commenta così Elenoire Ferruzzi il presunto flirt tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dal suo punto di vista, tutto farebbe parte di una strategia ben precisa e non ci sarebbe alcun interesse reale da parte del ragazzo. “Daniele è incoerente: diceva di volerla mandare a quel paese ma poi se l’è presa. Non gli importa di nessuna. Una persona che non vuole bene a se stesso non può volere bene agli altri“.

