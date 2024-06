Chi è Paolo Fresu, musicista e grande amico di Ornella Vanoni/ La cantante: “Suonerà al mio funerale…”

Il mondo della musica, così come dell’arte in generale, è ricco di sodalizi artistici che incuriosiscono gli appassionati e che al contempo regalano emozioni iconiche all’insegna di una passione comune. Un esempio è rappresentato da Ornella Vanoni e Paolo Fresu; accomunati dall’amore per la musica e da un’amicizia viscerale costruita negli anni e scandita da duetti, collaborazioni e reciproche contaminazioni artistiche che hanno impreziosito le rispettive carriere.

“L’ho conosciuto che era sconosciuto, quando l’ho sentito suonare per la prima volta mi ha colpito il cuore”, parlava così Ornella Vanoni in una recente intervista a Verissimo a proposito degli albori del sodalizio con Paolo Fresu con il quale ha poi costruito un’amicizia viscerale all’insegna dell’affetto e della stima artistica reciproche. “E’ sempre in giro e non si capisce come faccia, oggi è in Cina e domani a Bari, mi dice sempre: ‘Finchè ce la faccio’...”.

Ornella Vanoni e la ‘confessione’ su Paolo Fresu: “Se muoio prima io…”

Un esempio del rapporto viscerale tra Ornella Vanoni e Paolo Fresu può essere dedotto sempre dalla recente intervista della cantante nel salotto di Verissimo: “Gli ho chiesto di suonare al mio funerale, lui mi ha detto: ‘Se muoio prima io canti tu al mio’…”.

Ma chi è Paolo Fresu, amico di Ornella Vanoni? Stiamo parlando di un’artista ‘totale’, un musicista dal talento riconosciuto non solo in Italia ma nel mondo. Trombettista, scrittore ma soprattutto compositore. Innumerevoli le collaborazioni di spicco, soprattutto nel contesto Jazz nazionale e internazionale. Come anticipato, del suo immenso talento si è accorta anche Ornella Vanoni alla quale è legato non solo da fraterna amicizia ma anche da una grande intesa artistica.

