Le sue canzoni sono hit intramontabili, tra le voci più riconoscibili e vincenti della discografia italiana; Nek è l’esatta rappresentazione di un artista capace di reinventarsi, della capacità di adattamento al variare delle tendenze al passo con le generazioni. La sua influenza artistica, chiaramente, amplifica la curiosità degli appassionati che amano non perdere di vista anche la quotidianità dei propri beniamini. Spicca il tema della cronaca rosa e il focus non può che andare sulla moglie di Nek, Patrizia Vacondio; una liaison iniziata nella prima metà degli anni duemila e che nel 2006 ha portato entrambi a compiere il grande passo del matrimonio. Sono dunque quasi vent’anni dal fatidico sì e, al netto di momenti di crisi e difficoltà, sono oggi più uniti che mai.

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Un amore più forte dei tradimenti: "Siamo fatti l'uno per l'altra"

E’ stato proprio Nek in diverse interviste a sottolineare, con grande onestà e coraggio, gli errori commessi nei confronti della moglie, Patrizia Vacondio. Il tema è quello dei tradimenti, una leggerezza che il cantante ha ammesso tra le righe dei suoi racconti: “Ho chiesto scusa; ci siamo ritrovati perchè ho ammesso di aver sbagliato. Quando ci siamo guardati negli occhi abbiamo avuto entrambi la conferma di essere fatti l’uno per l’altra”. L’amore è stato dunque più forte, Patrizia Vacondio – moglie di Nek – ha forse compreso il valore del perdono che, quando c’è amore puro, è la massima rappresentazione della visceralità.

Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek/ "Dopo il tradimento ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio"

Nek, le dediche al miele per la moglie Patrizia Vacondio: “Sei una garanzia…”

Gli errori del passato, come evidenziato, sono ormai dimenticati; l’amore tra Nek e sua moglie Patrizia Vacondio viaggia da tempo su binari felici e lo dimostrano le parole al miele che il cantante ama condividere attraverso i propri canali social. Dediche che spiccano nei giorni speciali, come in occasione del compleanno della sua amata compagna di vita: “Sei il pilastro della nostra famiglia, sei una garanzia su tutto e grazie a Dio hai sempre il sorriso sulle labbra. Ti auguro tanta felicità e tanto tempo per viverla”.

Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek: vita privata del cantante/ "Siamo fatti l'uno per l'altra"

Nek e sua moglie Patrizia Vacondio non hanno avuto figli ma sappiamo che il cantante vanta un rapporto di grande affetto con Martina Imarisio Neviani, figlia adottiva dell’artista. Nata da una relazione precedente della consorte, ha avuto il piacere e la gioia di essere accompagnata proprio da Nek nel giorno più importante: il matrimonio.