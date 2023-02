Chi è Patrizia Vernola, moglie del cantante Mino Reitano/ “Dopo la sua morte…”

Patrizia Vernola, il racconto del calvario per la malattia del marito Mino Reitano

Patrizia Vernola è conosciuta per il suo legame indissolubile con Mino Reitano, sua moglie e compagna praticamente per tutta la vita. La donna ha seguito l’artista in tutti i passi cruciali della sua gloriosa carriera, fino agli ultimi attimi della sua vita e nel corso del doloroso calvario alle prese con la malattia, un brutale cancro all’intestino. Lei stessa ha accennato, in una passata intervista rilasciata a Domenica In, a quei tragici momenti alle prese con le sofferenze del marito Mino Reitano.

“Credo che il suo più grande dolore sia stato quello di andarsene sapendo che lasciava noi. Era preoccupato per il nostro futuro: avrebbe voluto continuare a proteggerci. Il destino è stato crudele con lui, lo ha portato via giovane; per me è stato un dolore immenso”. Furono queste le parole di Patrizia Vernola, a 10 anni dalla morte del marito nonché storico artista italiano Mino Reitano, dalle quali traspare tutto l’amore che ha provato per l’uomo e la sofferenza di quella perdita. La storia tra la donna e Mino Reitano fu coronata dal matrimonio nel 1977, impreziosita dalla nascita di due splendide figlie, Giuseppina Elena e Grazie Benedetta.

Patrizia Vernola, una vita in simbiosi con il marito Mino Reitano

Patrizia Vernola, moglie del grande e compianto Mino Reitano, non ha mai reso noti i dettagli della sua vita professionale. Nonostante la fama di suo marito ha cercato sempre di mantenersi lontana dalla luce dei riflettori, se non per raccontare la figura dell’amore della sua vita attraverso alcune interviste televisive. Nel 2010, a L’Arena di Massimo Giletti, ebbe infatti modo di raccontare la tristezza della sua quotidianità alle prese con la perdita di suo marito, Mino Reitano.

“Abbiamo condiviso non solo la vita quotidiana ma anche il lavoro, era un rapporto in simbiosi: dopo la sua morte oggi vivo una solitudine enorme che è alleviata soltanto dalla presenza delle nostre figlie”. Ad un anno dalla morte di Mino Reitano, la moglie Patrizia Vernola spiegò con queste parole a Massimo Giletti quanto fosse difficile convivere con una mancanza così grande, partendo dal legame incredibile tra i due sotto ogni punto di vista. Proprio grazie alle sue figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta, raccontò di aver trovato la forza per andare avanti. “Io per loro voglio avere una forza particolare, perché devo rappresentare non solo me stessa ma anche la figura del padre che è importantissima“.

