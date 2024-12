Una vita sempre insieme, un amore forse impreziosito dalla caratura artistica; Patrizia Vernola – moglie di Mino Reitano – ha condiviso il cammino dell’esistenza con il compianto cantautore. Insieme hanno costruito una splendida famiglia e ancora oggi la scomparsa a causa della malattia è un vuoto incolmabile non solo per gli affetti ma per il mondo della musica in generale.

Proprio Patrizia Vernola – moglie di Mino Reitano – non ha mai perso occasione per celebrare la bellezza dell’amore per il cantautore, dalla genesi agli anni a seguire. “Il nostro è stato un colpo di fulmine, un incontro di sguardi, è stato molto casuale; abbiamo rischiato di non incontrarci più… Gli mandai una lettera ma rischiava di non essere recapitata”. Questo uno dei suoi tanti racconti, impreziosito dalle parole al miele per la grande persona quale era suo marito Mino Reitano, ancor prima che immenso artista. “Era una persona che aveva una carica vitale incredibile, una generosità, lui aveva un pensiero per tutti: dalla famiglia, gli amici, quando qualcuno che non conosceva si rivolgeva a lui non si dava pace finché non aveva fatto in modo di risolvere il problema”.