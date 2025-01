Pierdavide Carone è tra i concorrenti della nuova edizione di Ora o mai più in prima serata su Rai1. Il cantautore è arrivato alla ribalta nel 2010 partecipando alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi dove si è classificato al terzo posto alle spalle di Loredana Errore e della vincitrice Emma Marrone. Con il suo primo EP ha conquistato critica e pubblico grazie al successo del singolo “Di notte” che l’ha consacrato come nuovo cantautore. Nello stesso anno vince come autore al Festival di Sanremo con il brano “Per tutte le volte che” interpretato da Valerio Scanu che aveva scritto come regalo di compleanno per la sua ex fidanzata.

A raccontare la storia del brano è stato proprio Pierdavide durante la prima puntata di Ora o mai più: “avevo scritto il brano “Per tutte le volte che” e Maria mi prese da parte e mi consigliò di passare la canzone a Valerio Scanu per Sanremo”. Il cantante, in gara ad Amici, giustamente chiese a Maria De Filippi cosa poteva cantare al serale di Amici dal suo repertorio: “mi disse di cantare Di notte”.

La carriera di Pierdavide Carone è legata non solo ad Amici di Maria De Filippi, ma anche al grandissimo Lucio Dalla. Nel 2012, infatti, partecipa tra i big del Festival di Sanremo con la canzone “Nanì” diretto proprio dal cantautore bolognese, ma la sua vita personale ed artistica viene scossa dalla morte 12 giorni dopo di Lucio Dalla. “Da lì ho perso di vista quello che dovevo fare. Fino al 2018 ho fatto scelte sbagliate sia discografiche che artistiche, ma anche umane” – ha detto Pierdavide che ha deciso di rimettersi in gioco ad “Ora o mai più”.

“È la quarta gara a cui partecipo, è arrivato il momento di scoprire chi mi sosterrà” – ha detto Pierdavide che in questa nuova avventura sarà affiancato da Gigliola Cinquetti. Durante la prima puntata, Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti cantano prima “Di notte” e poi “Dio come ti Amo” conquistando coach e pubblico. Il cantante, infatti, si classifica al secondo posto della classifica finale della prima puntata data dalla somma dei voti dei coach più il pubblico social.