Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ “Primo incontro? Grazie ad Arbore…”

Marisa Laurito e Pietro Perdini: il pensiero dell’attrice sul possibile matrimonio

Marisa Laurito è nota al pubblico televisivo per l’umorismo e il talento che da sempre l’accompagnano nella sua carriera. L’attrice vanta una carriera piuttosto ricca, caratterizzata da personaggi iconici e che hanno saputo sempre trovare la chiave giusta per regalare un sorriso agli spettatori. La donna non ha mai nascosto come alla base dei suoi successi vi fosse il grande supporto percepito dagli affetti a lei più cari e in particolare da parte del suo compagno Pietro Perdini.

Marisa Laurito/ "La mia 'erre'? Logopedista disse di mettere vibratore sulla lingua"

Marisa Laurito e Pietro Perdini sono infatti felicemente innamorati da oltre 20 anni: un fidanzamento iniziato nel 2002 ma che ancora non è stato suggellato dal matrimonio. proprio su questo tema, in una recente intervista è stata proprio l’attrice a svelare perché il grande passo non sia stato ancora fatto: “Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio: ormai sono legata da quasi vent’anni con Pietro Perdini. Io vivo a Roma, lui a Brescia e in futuro staremo insieme, è una persona speciale”. Queste le parole di Marisa Laurito rilasciate al settimanale Oggi.

PIETRO PERDINI, COMPAGNO MARISA LAURITO/ "Mi dice che sono bravissima" e telefona per lei in diretta su Rai1

Marisa Laurito e Pietro Perdini, la scintilla scoccata “grazie” a Renzo Arbore

Sul conto di Pietro Perdini, marito della grande attrice Marisa Laurito, non sono numerose le informazioni private vista anche la lontananza dal mondo dello spettacolo e dalla luce dei riflettori. L’uomo è attualmente in pensione e nel suo passato vanta un discreto successo nell’ambito imprenditoriale. Nello specifico, Pietro Perdini era specializzato nel settore produttivo di utensili per la cucina; con la sua attività arrivò ad essere conosciuto in tutto il mondo.

Scarseggiano chiaramente anche le interviste e i contributi di Pietro Perdini sul rapporto sentimentale con Marisa Laurito. Ma è proprio grazie all’attrice che è noto il grande amore che li lega vista la sua voglia di raccontarlo con parole di grande stima e affetto in numerose interviste passate e recenti. “Pietro è una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria” – spiegò l’attrice in un’intervista per il settimanale Oggi – “Il primo incontro? Era un anno che stavo male per amore e Renzo Arbore mi chiese di uscire. Andammo in questo bar di Roma e lì incontrai Pietro; un incontro che fece scoccare la scintilla d’amore”.

Franco Cordova, ex marito Marisa Laurito/ "Mai creduto al matrimonio, ma con lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA