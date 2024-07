Chi è Pino Mango, com’è morto il cantante: il tragico malore sul palco/ La moglie Laura Valente

Con licenza poetica si parla spesso di firmamento della musica per fare riferimento ad una sorta di multiverso che conserva, in maniera inesorabile, i nomi dei protagonisti più iconici e influenti della scena artistica. Pino Mango, in tal senso, ha certamente un posto d’onore per quanto regalato nel corso della sua longeva carriera interrotta improvvisamente nel dicembre del 2014 per la sua prematura scomparsa.

Angelina Mango 'scarta' La rondine del papà Pino Mango/ "Ecco perché non l'ho inclusa nell'album…"

Per certi versi, Pino Mango è passato a miglior vita mentre si cimentava nella sua passione più grande: regalare emozioni al suo amato pubblico. Si trovava a Policoro il 7 dicembre del 2014 quando un malore, durante il concerto e mentre si accingeva ad intonare uno dei suoi brani più iconici – “Oro” – lo colpì improvvisamente per poi rivelarsi fatale. Un dolore difficile da immaginare per la donna che l’ha accompagnato per un’intera vita, sua moglie Laura Valente, così come per i figli Filippo e Angelina Mango.

Pino Mango, com'è morto il padre di Angelina/ Il malore e il ricordo struggente: "Oggi sarebbe fiero di me"

Pino Mango e sua moglie Laura Valente, un sodalizio d’amore e artistico trasferito ai figli Filippo e Angelina

Per quanto concerne la vita privata di Pino Mango, non sono da annoverare particolari gossip: la sua vita sentimentale corrisponde unicamente al nome di sua moglie Laura Valente. Il primo incontro pare risalga ai primi anni ‘80, impreziosito dalla nascita dei figli Filippo e Angelina Mango e diversi anni dopo dal matrimonio, celebrato nel 2004. Un’intera vita condivisa all’insegna dell’amore e della musica dato che la moglie del cantante vanta una carriera altrettanto brillante con un passato da ex cantante dei Matia Bazar.

Rocco Petruzzi: “Quando Pino Mango ha avuto il malore era al piano…”/ Il ricordo dell’ex tastierista

Il sodalizio musicale tra Pino Mango e sua moglie Laura Valente ha avuto un’influenza certamente positiva anche sui figli, Filippo e Angelina. Il primo vanta un discreto talento come musicista, appassionato di batteria. La seconda invece non ha bisogno di presentazioni; da Amici di Maria De Filippi nel 2022 ha spiccato il volo grazie alla vittoria, conquistando poi proprio alcuni mesi fa il trionfo anche al Festival di Sanremo 2024. Proprio nel corso della kermesse, in occasione della serata cover, emozionò l’intero Paese sulle note de ‘La Rondine’ di suo padre Pino Mango.











© RIPRODUZIONE RISERVATA