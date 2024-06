Angelina Mango ‘scarta’ La rondine del papà Pino Mango/ “Ecco perché non l’ho inclusa nell’album…”

Angelina Mango, nel suo nuovo album non c’è la sua versione de La rondine e lei spiega perché

Angelina Mango torna a far parlare di sé relativamente al rapporto che ha con la musica del compianto papà d’arte, Pino Mango. Questo alla luce delle nuove dichiarazioni rilasciate nel mezzo della promozione del suo album Poké Melodrama, rilasciato il 31 maggio 2024. In un’intervista concessa a Quotidiano nazionale, la lucana spiega di aver bocciato la richiesta dei fedeli fan concernente “La rondine” del papà Pino. Si tratta del brano cult della musica italiana che lei ha cantato pubblicamente alla gara cover al Festival di Sanremo.

Tra le nuove dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, la vincitrice del circuito canto ad Amici 22 (che ha ottenuto sei record su Spotify Global) catalizza l’attenzione mediatica per la scelta artistica fatta proprio per il nuovo brano che, a detta di alcuni, sarebbe addirittura compromettente. Tra i fan che hanno dato pieno consenso alla sua performance a Sanremo 2024, che l’ha decretata prima classificata con il brano La noia, in molti le hanno chiesto di riproporre la sua cover di La rondine di Pino Mango nel suo album post-Amici 22. Un suggerimento che Angelina Mango ha bocciato dopo una prima accurata riflessione sulla scelta da prendere. “Perché ricevevo persone a casa che mi scrivevano… lo capisco come ragionamento – ha fatto sapere la lucana incalzata sul retroscena della richiesta popolare di inserire la sua cover sanremese in un album -, ma il mio é stato un omaggio assestante sul palco di Sanremo 2024″.

La confessione di Angelina Mango sulla scelta che coinvolge la memoria di Pino Mango

Insomma, Angelina Mango ha scelto di sua spontanea volontà la tracklist di Poké Melodrama e di non inserirvi La rondine dal momento che non avrebbe senso lucrare su un omaggio al compianto padre: “Ho pensato di includerlo nel disco per un attimo”, poi ammette, rimarcando comunque di aver scartato il suggerimento del fandom.

Una scelta artistica quella di Angelina maturata relativamente al rapporto con la musica del padre Pino Mango che ora divide i fan della lucana attivi via social. “Bravissima… più matura degli anni che ha”, si legge tra i consensi social per lei, poi non mancano le critiche di chi la taccia di menzionare il padre per catalizzare l’attenzione mediatica su di sé: “e basta strumentalizzare la morte del padre per apparire”.

