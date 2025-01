Pino Minio, chi è il concorrente agrigentino di Io Canto Senior 2025

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice. Un detto che rappresenta appieno l’inizio del percorso a Io Canto Senior 2025 di Pino Minio. Il concorrente siciliano si è ritagliato uno spazio da protagonista, al fianco di coach Fausto Leali con cui ha avuto anche il piacere di duettare sulle note di “Unchain my heart”. Un duetto che ha lasciato di sasso il pubblico in studio, ma anche gli spettatori a casa e il popolo dei social, che infatti ha “premiato” con una miriade di commenti positivi il talento agrigentino.

Sotto l’ala sapiente di Fausto Leali, Pino Minio ha dato il suo meglio, ma anche quando si è esibito in solitaria si è dimostrato più che all’altezza. Dove potrà piazzarsi in questa edizione di Io Canto Senior non è dato saperlo, ma di sicuro può togliersi delle soddisfazioni lungo il percorso su Canale 5.

Pino Minio incanta a Io Canto Senior 2025, con Fausto Leali può lasciare il segno

D’altronde Pino Minio ha la musica nel dna. Fin da bambino ha mostrato grande interesse per l’arte musicale e grazie all’amata sorella Lia, vocal coach di grande esperienza, è riuscito a migliorare e affinare la sua intonazione. Dopo il suo debutto a Io Canto Senior 2025, si sono accesi i fari del pubblico sul concorrente siciliano, che dalla sua, oltre ad un talento non ordinario, può contare adesso sulla spinta di mezza Sicilia.

Come si evince da tanti commenti in rete, i compaesani di Pino Minio tifano per lui e sperano che possa arrivare fino al traguardo di Io Canto Senior 2025. Il concorrente siciliano ha tutte le carte in regola per riuscirci, ma la strada è ancora lunga.

