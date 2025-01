Concorrenti Io canto senior 2025: chi trionferà nella seconda puntata?

Dopo la vittoria di Saba De Rossi e l’eliminazione di Rosanna Cestaro e Michela Ricoveri al termine del ballottaggio, oggi, venerdì 17 gennaio 2025, sono 16 i concorrenti che si esibiranno nel corso della seconda puntata di Io canto senior 2025 sperando di convincere la fiducia del pubblico e della giuria per strappare il pass per la terza puntata. Al termine della puntata odierna, altri due concorrenti dovranno rinunciare al sogno di arrivare in finale tornando definitivamente a casa. A sfidarsi saranno professionisti, impiegati, pensionati che, dopo aver fatto altro nella vita, si mettono totalmente in gioco sul palco di Io canto senior.

Tra i concorrenti, spicca Gabriele Paolucci, 45enne manutentore attrezzi antincendio di Torrita di Siena, in provincia di Siena che ha conquistato tutti con Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Spazio, poi, al 64enne Pino Minio che ha stupito tutti con You are so beautiful di Joe Cocker.

Tutti i concorrenti di Io canto senior 2025

Questa sera, tornerà ad esibirsi anche Saba De Rossi che, dopo il trionfo nella prima puntata, proverà a fare il bis. Si esibiranno, poi, l’insegnante di sostegno Alberico Lombardi, la 50enne casalinga Caterina Arena che ha cantato At last di Etta James; la 60enne assicuratrice Cristina Di Meo che ha incantato esibendosi sulle note di Volevo scriverti da tanto di Mina.

E ancora: il 55enne Emiliano Curioni che ha portato allegria in studio cantando C’era un ragazzo di Gianni Morandi; la maestra Filomena Migliaccio che ha portato un po’ di Napoli con Anema e core; la segretaria scolastica Gabriella Bonino che ha cantato E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo. Infine, completano il cast dei concorrenti l’ex dirigente bancario Giorgio Primicerio; il 70enne Giorgio Zuccolo, l’impiegato Massimo Gentili, la 46enne Silvia Siragusa, l’ex insegnante Anna Paola Andreini, l’impiegato Angelo Aliano, l’agente di polizia penitenziaria Alessandro Rea e, infine, Anna Paola, Angelo e Alessandro,

