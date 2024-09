A Uomini e Donne è spuntato un nuovo protagonista per il trono over: Raffaele, venuto a corteggiare Gemma Galgani durante questa stagione. In realtà le cose sono andate un po’ diversamente, perchè Raffaele si è presentato per Barbara De Santi, ma lei non ha voluto intraprendere una frequentazione con lui. Nel momento dei saluti, però, Gemma si è alzata in piedi e ha chiesto al cavaliere di rimanere per lui. Durante la puntata si scopre poi un altro retroscena, ovvero che Raffaele era già sceso per Gemma qualche anno fa, ma la loro frequentazione si era conclusa dopo la prima uscita.

Durante questa stagione di Uomini e Donne, la Galgani è rimasta abbagliata dall’aspetto fisico di Raffaele, complimentandosi con lui di continuo per il miglioramento avvenuto in questi anni. Ma cosa si sa di lui? Raffaele ha 64 anni ed è originario di Taranto città nella quale risiede. Ancora non si conosce il suo cognome e non si sa nulla su moglie e figli, anche se in puntata l’uomo ha confessato di aver avuto alcune storie dopo la partecipazione a Uomini e Donne nel 2017. In quell’annata, Gemma Galgani non era rimasta colpita dal suo aspetto e lo aveva eliminato, confessando di non aver attrazione nei suoi confronti.

Chi è Raffaele di Uomini e Donne? Il cavaliere del trono over ha ricevuto una seconda possibilità a Gemma, che quest’anno ha insistito per farlo rimanere e per uscire con lei. Secondo la dama, Raffaele ha avuto un grande miglioramento fisico, dato dall’impegno dell’uomo nell’andare regolarmente in palestra e nel seguire una dieta prendendosi cura del suo corpo. Nell’ultima esterna, Raffaele non si è mostrato particolarmente entusiasta di come è andata con Gemma Galgani, tanto che anche Maria De Filippi gli ha fatto notare di essere stato un po’ freddo nel racconto.

Lui, però, si è giustificato parlando di timidezza, dicendo di essere incuriosito da Gemma e di voler proseguire con lei la conoscenza, definendola una donna molto ironica, solare e piacevole. In studio Tina e Gianni sono insorti criticando subito l’uomo insospettiti dalla mancanza di attrazione nei confronti della dama torinese. Eppure, secondo il loro racconto, si sono baciati durante l’ultima esterna, confermando quindi il feeling.