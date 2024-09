Gemma Galgani tra Valerio e Raffaele a Uomini e donne

Gemma Galgani è sempre più la protagonista di Uomini e donne. La nuova stagione del programma di Maria De Filippi è iniziata nel segno della dama di Torino che, sin dalla prima puntata, ha conosciuto nuovi cavalieri tra cui Valerio con cui è uscita due volte. Un bacio mai arrivato e la decisione del cavaliere di baciarla solo da innamorato ha portato la dama a chiudere definitivamente la frequentazione dando, invece, una possibilità a Raffaele, cavaliere tornato in trasmissione a distanza di sette anni dall’ultima volta, per conoscere Barbara De Santi.

Quest’ultima, però, ha rifiutato di conoscerlo mentre Gemma Galgani ha mostrato interesse nei suoi confronti restando sorpresa quando Maria l’ha informata che, nel 2017, Raffaele aveva provato a conoscere proprio lei. Nel corso della puntata in onda oggi, Gemma, al centro dello studio, si confronta con entrambi.

Valerio torna per Gemma Galgani ma lei bacia Raffaele

Nonostante la scelta di Gemma Galgani di chiudere la frequentazione, Valerio non si arrende e, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 27 settembre 2024, è tornato in studio dopo aver inviato una serie di messaggi alla dama che, tuttavia, non è molto entusiasta. Gemma, invece, è particolarmente interessata a Raffaele con cui è uscita più volte e con il quale c’è stato anche un bacio a stampo. “Valerio mi ha cercato mandandomi diversi messaggi e quindi ho deciso di riparlarci. Ci siamo solo scambiati dei messaggi fino a sabato quando mi ha chiamata lui senza alcun interesse. Io ho deciso di dargli una prova di appello ma non mi è ritornato l’interesse perché non ho visto un interesse nei miei confronti”, spiega Gemma in studio.

Gemma e Raffaele decidono così di continuare a frequentarsi e tutta la situazione scatena i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti convinti che non le piaccia realmente Valerio. “Ti sei lamentata perché lui non ci ha provato e questo significa che provavi un forte interesse. In altre occasioni hai fatto lo zerbino di altri uomini e con lui chiudi perché non ti piace davvero”, sbotta Gianni Sperti.