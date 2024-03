Paola Di Benedetto, flirt con Fedez?/ Gossip bomba sulla crisi Ferragnez ma lei smentisce: “Notizia falsa”

Fedez e Chiara Ferragni in crisi, c’entra Paola Di Benedetto? Lo scoop

Continua a tenere banco la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, non ancora ufficializzata ma che rimane ormai sulla bocca di tutti. Il sogno d’amore della coppia è collassato dopo una lunga crisi, che ormai da mesi li aveva segnati, acuita in seguito al “Pandoro-gate” che ha travolto l’imprenditrice digitale. I motivi della rottura non sono ancora stati resi noti ma, negli ultimi giorni, si è parlato di un ipotetico tradimento da parte del rapper con un altro volto di spicco dello spettacolo: Paola Di Benedetto.

A rilanciare il pettegolezzo è stato Alessandro Rosica, noto su Instagram come “Investigatore social”, che aveva parlato di un presunto flirt tra i due che avrebbe messo in seria crisi il matrimonio del rapper con sua moglie. A questo si è aggiunta anche la decisione da parte delle sorelle Ferragni, Chiara, Valentina e Francesca, di “defolloware” proprio la Di Benedetto, smettendo di seguirla su Instagram. Tale gossip che riguarda l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip, tuttavia, sarebbe falso.

Paola Di Benedetto smentisce il flirt con Fedez: “Notizia falsa“

È stata la stessa Paola Di Benedetto a smentire il presunto flirt con Fedez. Come riportato dal settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, fonti vicine alla showgirl hanno negato qualunque coinvolgimento sentimentale con il rapper. “Abbiamo contattato Paola – si legge tra le pagine del settimanale – e persone a lei vicine ci hanno detto che la notizia del flirt è falsa e stanno valutando le vie legali“.

Dunque, non ci sarebbe nulla di vero e Paola Di Benedetto non sarebbe in alcun modo coinvolta nella crisi coniugale che ha portato Fedez e Chiara Ferragni a distanze sempre più importanti. Il “defollow” delle sorelle Ferragni all’ex gieffina, dunque, potrebbe essere soltanto una mera coincidenza. Intanto i Ferragnez sembrano aver preso strade sempre più separate e, in seguito alla presunta lite durante il compleanno della figlia Vittoria, i rapporti sarebbero ulteriormente precipitati.

