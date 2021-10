Chi è Rebecca Parziale de Il Collegio 6/ Detta “Lambo”, rivela:”I ragazzi devono fare quello che voglio”

Chi è Rebecca Parziale concorrente Il Collegio 6

Una futura collegiale del “Convitto Regina Margherita” sarà Rebecca Parziale, una quattordicenne proveniente da Genova. Il suo video di presentazione alla sesta edizione de Il Collegio inizia con la ragazza che dichiara che se le taglieranno i capelli troppo corti, potrebbe impazzire. Il video continua con le dichiarazioni della ragazza circa i suoi corteggiatori: i ragazzi, dice Rebecca, devono fare quello che dice lei; inoltre, dichiara di avere corteggiatori che però devono un po’ penare per poterla conquistare. Rebecca si sente un po’ come una principessa e si descrive come una ragazza testarda, permalosa e a cui piace stare al centro dell’attenzione – la rabbia è assicurata nel caso in cui non riuscisse sotto quest’ultimo punto.

La madre dichiara che Rebecca è una ragazza dal carattere molto molto forte e che non ci si deve far ingannare dal bel faccino angelico; mentre suo padre rivela il simpatico nomignolo della figlia, ovvero Lambo – cioè l’equivalente di mantenere una macchina di lusso (Lamborghini). O forse sarebbe costata meno, scherza la madre.

Rebecca Parziale, molto viziata e…

Rebecca Parziale è molto viziata: il padre, scherzando, dichiara di essere diventato l’autista personale di sua figlia e dei suoi amici.

Le previsioni per Il Collegio non sono molto fiorite: secondo sua madre, sua figlia non potrà essere contenuta nemmeno in una situazione del genere; suo padre si augura, invece, che possa almeno un po’ cambiare in positivo. Rebecca Parziale è già molto conosciuta sui social e vanta un numero di seguaci molto elevato: su Instagram il suo profilo aperto ha più di 36,8mila follower e, in questo caso, la ragazza ha molti più post rispetto ai suoi colleghi studenti descritti precedentemente.

Anche su TikTok Rebecca ha un suo personale account: sulla nota piattaforma cinese i suoi follower sono circa 5573 con 31K di mi piace. Va evidenziato che, comunque, quest’ultimo profilo presenta nella bio la dicitura “nuovo profilo” e molto probabilmente è per questo che ci sono pochi video: nonostante ciò, il numero delle visualizzazioni è davvero alto e probabilmente tenderà a crescerà man mano che la Parziale si farà conoscere durante le puntate della sesta edizione del noto programma televisivo Il Collegio in onda su Rai 2.

Rebecca Parziale, il video di presentazione a Il Collegio 6

