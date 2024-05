Chi è Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi/ L’attrice: “E’ fantastico crescere insieme…”

Paola Cortellesi è al centro dell’attenzione mediatica per i suoi recenti meriti e progetti cinematografici: al suo esordio alla regia con “C’è ancora domani”, l’attrice sta primeggiando ai David di Donatello 2024. Il suo percorso artistico, a dir poco eccezionale, è stato sicuramente propiziato dall’amore sempre presente nella sua vita e corrispondente al nome di suo marito Riccardo Milani.

Riccardo Milani – marito di Paola Cortellesi – è anche lui dedito al cinema e principalmente nel ruolo di regista e sceneggiatore. Una carriera densa di successi, di pellicole impresse nella memoria degli spettatori e della critica che lo hanno portato a conquistare ben 3 Nastri d’Argento. Molti ricorderanno i trionfi nella categoria di Miglior commedia con i film “Come un gatto in tangenziale” e “Corro da te”.

Paola Cortellesi e suo marito Riccardo Milani, un sodalizio all’insegna dell’arte

Paola Cortellesi e suo marito Riccardo Milani, pur essendo personalità note al mondo dello spettacolo, sono molto attenti nel proteggere il proprio rapporto dalle ingerenze mediatiche. Nelle rare occasioni in cui l’attrice si è pronunciata si è riusciti però a percepire quanto il legame fra loro sia viscerale e solido. “Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio; lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza; percepisco protezione”. Queste le parole dell’attrice in una vecchia intervista, riportate da Fanpage.

“E’ fantastico confrontarsi e crescere insieme; a casa ci portiamo il lavoro fatalmente, non le tensioni che restano sul set”. Prosegue così la descrizione di Paola Cortellesi del suo splendido rapporto con il marito Riccardo Milani; un sodalizio che sicuramente si nutre anche della passione comune per la recitazione e per il cinema.











