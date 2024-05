David di Donatello 2024, Vincitore premio migliore attrice protagonista/ Chi è? Paola Cortellesi favorita

Tra le candidate a vincitore David di Donatello 2024 per il premio come migliore attrice protagonista di quest’anno sono quattro tra quelle che vengono considerate le migliori attualmente del cinema italiano: Paola Cortellesi per C’è ancora domani, Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi, Micaela Ramazzotti per Felicità, Linda Caridi per L’ultima notte di Amore, Barbara Ronchi per Rapito.

Nonostante tutti questi film siano stati comunque un grande successo a livello di pubblico e critica, tutti i pronostici sono concentrati a prevedere una vittoria della Cortellesi. Oltre che come attrice anche come regista e per il miglior film.

Anche se la maggiore possibilità è che, visto l’esordio da regista e la gara con altri big che già hanno avuto numerosi riconoscimenti, Paola Cortellesi possa ottenere una doppietta per il film e per l’interpretazione, considerato già tra quelli che diventeranno un culto della scena italiana. Con il record di 19 candidature, i bookmakers non hanno dubbi e puntano tutto su C’è Ancora Domani. Tuttavia, non è escluso che a sorpresa il premio potrebbe essere assegnato ad un altro nome, tra le più quotate: Micaela Ramazzotti.

Vincitore David di Donatello 2024 come migliore attrice protagonista, chi è la candidata che potrebbe battere la favorita Paola Cortellesi

Il premio di vincitore David di Donatello 2024 per la migliore attrice protagonista quest’anno sarà assegnato in diretta tv su Rai 1 che trasmetterà la cerimonia finale dopo l’annuncio delle candidature, direttamente dallo studio 5 di Cinecittà. Tra le nomination, sembrerebbe che Paola Cortellesi sia destinata a vincere e non solo in questa categoria. Un trionfo già annunciato da molti, che ha creato anche parecchie polemiche.

Il riconoscimento al femminile, considerato tra i più importanti nel panorama del cinema non solo nazionale ma anche internazionale, potrebbe anche far trionfare, a dispetto di tutte le previsioni, un nome “outsider“, come ad esempio quello di Micaela Ramazzotti per la sua interpretazione di Felicità. O anche , come alcuni critici cinematografici hanno analizzato, far emergere Linda Caridi, per aver saputo giocare con la delicatezza e la sensualità nel film L’ultima Notte d’Amore nel quale interpreta il ruolo della protagonista Viviana.

