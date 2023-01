Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ “Amare significa dirti ogni giorno…”

Romina Pierdomenico, la giovane fidanzata di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è la fidanzata del famoso conduttore di Striscia La Notizia Ezio Greggio. Nell’arco della sua vita Ezio è stato sposato con la spagnola Isabel Bengochea per 20 anni e insieme a lei ha avuto i suoi due figli: Giacomo e Gabriele: dopo quella storia importante Ezio ha avuto una relazione con Simona Gobbi, una ragazza più giovane di lui di 34 anni con cui ha condiviso la sua vita dal 2009 al 2018. Dopo la relazione con Simona, il conduttore si è superato perché la scelta della sua partner è ricaduta su una ragazza ben 40 anni più giovane di lui ed è proprio Romina Pierdomenico!

EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI/ "Con noi, a Striscia, ci sarà anche Lucino..."

Inutile dire che il web ha sia criticato che fatto ironia sulle scelte sentimentali di Greggio e questo proprio per la grande differenza di età tra lui e la fidanzata, fatto che una volta è stato anche tirato in ballo a Striscia la Notizia dall’amico e collega Enzo Iacchetti ma sempre con una vena ironica. Ezio e Romina stanno insieme da più di 4 anni e tra i due c’è un grande feeling; lei, nata a Pescara nel 1993 è una showgirl, modella ed influencer che su Instagram conta 320mila followers. Nel 2012 era arrivata seconda a Miss Italia e poi ha intrapreso un percorso che l’ha portata ad incontrare Ezio.

Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio/ "Alcuni mi guardano male ma non bado a.."

Il primo incontro di Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio e le dediche d’amore

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio si sono conosciuti proprio a Mediaset mentre lavoravano. Dopo un passato da modella e showgirl, Romina aveva scelto di intraprendere una carriera da attrice e poi aveva preso parte al cast di alcuni noti programmi Mediaset come Temptation Island e Uomini e Donne; fu proprio in quel periodo che incontrò il noto conduttore di Striscia la Notizia. L’amore tra i due è ancora molto forte e a parte durante i primi periodi della relazione, i due non si sono mai tenuti lontani dagli occhi del pubblico e hanno spesso regalato dei magnifici scatti su Instagram.

Lockdown all'italiana/ Streaming del film su Canale 5 bocciato dalla critica

In occasione dell’ultimo compleanno di Romina, Ezio aveva pubblicato una foto sui social inserendo un dolce messaggio per la fidanzata: “Auguri amore mio! (Poi cita il Bardo dell’Avon) Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno…(e poi conclude con ironia) Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri. William Shakespeare ed Ezio Greggio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA