Ci sarà anche Rosalinda Cannavò, al fianco del fidanzato Andrea Zenga, tra i protagonisti delle interviste che verranno riproposte oggi pomeriggio su Canale 5 a Verissimo – Le storie. Nata a Messina e classe 1992, l’attrice si è fatta inizialmente conoscere al grande pubblico con lo pseudonimo Adua Del Vesco, suo nome d’arte nel panorama televisivo frequentato a partire dal 2012. In quell’anno, infatti, fece il suo debutto sul piccolo schermo nel cast della terza stagione de L’onore e il rispetto recitando al fianco di Gabriel Garko.

Successivamente, sempre in televisione, ha recitato anche nella seconda stagione de Il peccato e la vergogna, oltre che per altre miniserie come Rodolfo Valentino – La leggenda e Furore. In carriera Rosalinda Cannavò ha anche vissuto una doppia esperienza cinematografica; nel 2014 è stata diretta da Carlo Vanzina nel film Sapore di te, nel 2018 è stata invece selezionata da Paolo Sorrentino per il film del 2018 Loro, dove ha interpretato una giovane Veronica Lario.

Oltre all’esperienza da attrice, Rosalinda Cannavò negli ultimi anni è diventata anche un noto volto televisivo per la sua partecipazione a diversi programmi. Nel 2020/21 è stata concorrente al Grande Fratello Vip, mentre nel 2022 ha preso parte a Tale e quale show su Rai 1, venendo invitata anche per le successive versioni del programma come Il Torneo e Tale e quale Sanremo.

Sul fronte privato, invece, l’attrice è legata dal 2021 ad Andrea Zenga, figlio della conduttrice Roberta Termali e dell’ex calciatore Walter Zenga. La coppia si è conosciuta in occasione del Grande Fratello Vip, per poi fidanzarsi e dare alla luce una figlia, Camilla, lo scorso settembre. Il lieto annuncio arrivò per mezzo Instagram: “Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili., sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. P.s: 3,8 kg di pura dolcezza già dalla nascita”.

