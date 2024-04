Chi è Rosanna Lodi? Il marito Gianpaolo Garagnani, i figli e carriera/ Concorrente Isola dei famosi 2024

Continua la diretta dell’Isola dei Famosi 2024, il celebre reality presentato da Vladimir Luxuria, con l’annuncio a sorpresa (almeno per i naufraghi, dato che era già stato reso noto, senza anticipazioni, ai telespettatori) di due nuovi ingressi tra le file di chi cerca di sopravvivere in Honduras. I due nuovi protagonisti che a brevissimo entreranno a tutti gli effetti tra i concorrenti, sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi, il primo è un futuro medico, mentre la seconda si racconta, allo studio dell’Isola dei Famosi 2024, come una campionessa di pasta, soprattutto sfoglia: non a caso, emerge dai suoi profili social, è originaria dell’Emilia-Romagna, patria italiana della pasta fresca.

Chi è Rosanna Lodi: attrice, showgirl ed executive chef

Si apre, così, una nuova esperienza per Rosanna Lodi, volto non del tutto nuovo al piccolo schermo televisivo prima di prendere parte all’Isola dei Famosi, impegnata in un apprezzata parentesi dedicata alla cucina casereccia nel programma (in onda dal lunedì al sabato sull’emittente 7 GOLD) “2 Chicchere in cucina“. Ridendo e scherzando con Vladimir Luxuria, conferma di essere un’esperta di pasta sfoglia, ironizzando sul fatto che sicuramente “i mattarelli saranno tutti miei se me ne costruiscono uno, sennò me lo costruisco da sola“. Rosanna Lodi racconta di saper fare le tagliatelle, “è normale, ma so fare anche i tortellini, i tortelloni, tagliatelle, pappardelle, tutto quello che vuoi“, ma con estremo coraggio sottolinea anche di non aver “paura di Joe Bastianich“.

Tornando alla vita delle nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, per ora le informazioni che sono state rese note sono piuttosto limitate, ma a parlare per lei c’è il suo profilo Instagram, oltre a quello professionale sul social dei lavoratori LinkedIn (nel quale, però, si definisce solo come “attrice presso Me stessa”). Nel primo (nelle poche righe della bio) si descrive come “attrice e showgirl da 20 anni”, e cita tra le sue esperienze “pubblicità TV, teatro, executive chef e tanto altro”; mentre dalle foto di Rosanna Lodi si capisce che è sposata con Gianpaolo Garagnani, con il quale ha avuto due figli (Alessandro e ‘Cavs’ che sui social preferite tenere un basso profilo e non indica neppure il suo nome).

