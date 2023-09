Chi è Rossella Barattolo, attuale compagna di Claudio Baglioni/ “Non abbiamo avuto figli, però…”

Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni: la carriera professionale

Claudio Baglioni è senza dubbio tra i personaggi più influenti del contesto musicale italiano; di pari passo con la sua notorietà, è cresciuta nel tempo anche la curiosità riferita alle dinamiche legate al contesto privato e sentimentale. Dopo il matrimonio con Paola Massari, il cantautore è legato da decenni a Rossella Barattolo; il primo incontro tra i due pare risalga al 1987 e da allora hanno custodito il loro rapporto lontano dalle ingerenze di gossip e dall’attenzione mediatica.

Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni/ "Il nostro rapporto di amicizia si è perso…"

Rossella Barattolo – attuale compagna di Claudio Baglioni – è nata in Puglia nel 1958 e la sua formazione professionale non riguarda l’ambito musicale. Stando alle informazioni reperibili in rete, la donna ha vissuto buona parte della sua infanzia dividendosi tra Inghilterra e Stati Uniti. Dal punto di vista lavorativo è stata per diversi anni manager di una florida azienda petrolifera, in virtù delle sue spiccate doti dal punto di vista del marketing.

Chi è Giovanni, figlio di Claudio Baglioni/ Il talento musicale sulla scia del padre

Rossella Barattolo e Claudio Baglioni, il rammarico per il mancato arrivo di un figlio

Rossella Barattolo e Claudio Baglioni sono solo artefici e protagonisti di una splendida storia d’amore; è rinomato anche il loro impegno per cause sociali di assoluta importanza. Nel 2003 decisero infatti di dare vita al progetto: Fondazione O’scia. L’iniziativa aveva come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema dell’immigrazione. Il progetto è stato condito per diverso tempo dalla realizzazione del festival di musica a Lampedusa; purtroppo però – per mancanza di fondi – nel 2013 hanno dovuto interrompere l’iniziativa.

Claudio Baglioni/ A lui la 1a edizione del Premio Pavese Musica: "Le sue canzoni sono..."

Tornando nel merito della relazione tra Rossella Barattolo e Claudio Baglioni, nonostante stiano insieme da diversi anni non sono riusciti a coronare il sogno di dare alla luce un figlio. Come riporta il portale DiLei, la compagna del cantautore ha raccontato come abbiano provato a più riprese di allargare la famiglia, provando dunque tristezza e rammarico per non esserci riusciti. “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme; non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna; altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA