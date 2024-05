Samantha de Grenet: “Totti mi ha corteggiata”/ “Per Leonardo Pieraccioni ho rifiutato diversi film ma…”

Samantha de Grenet ha ripercorso i suoi amori passati in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il volto televisivo ha ricordato la sua appassionante storia d’amore con Pieraccioni, per cui ha fatto follie: “È stato un grande amore, durato più di tre anni, abbiamo convissuto. Lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse. Col senno di poi, sono stata una scema” ha dichiarato.

De Grenet ha poi spiegato quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura con il regista e attore italiano: “Era il momento sbagliato. Io volevo un figlio ed ero anche pronta a lasciare tutto, che poi è quello che ho fatto dopo, pensando erroneamente che rientrare in tv sarebbe stato facile” ha ammesso

Samantha de Grenet ha ammesso di aver avuto un flirt con Francesco Totti: “Ne ho parlato di recente in tv da Monica Setta e si è scatenato l’inferno: dire che “ ci siamo frequentati” non significa che ci sono stata a letto. Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori” ha raccontato la showgirl al Corriere della Sera.

Il volto televisivo ha poi raccontato la sua storia con Alessandro Benetton: “È stato il mio primo, vero, grande amore. Corrisposto, ma travagliato: ci siamo lasciati, ripresi, lasciati… Veniva da una famiglia di un certo tipo dove il mio lavoro non era benvisto e lui si era convinto che non fossi fatta per la famiglia. Lo lasciai perché ero stanca di vivere di alti e bassi. A posteriori, deve essersi reso conto che sbagliava, perché nella sua autobiografia mi ha messa fra le sue tre donne più importanti“.

