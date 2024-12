Sandy Marton, celebre musicista noto soprattutto per il grande successo ottenuto negli anni 80 con la canzone People from Ibiza, diventata iconica hit delle feste da discoteca del periodo, è uno degli ospiti della trasmissione tv “L’anno che verrà” che accompagnerà la serata di Capodanno fino all’arrivo del 2025. L’artista che nella sua carriera può vantare la pubblicazione di numerosi album e singoli, oltre ad essere diventato famoso per il suo talento è stato anche un sex symbol a livello internazionale. Insieme alla notorietà nei locali più alla moda e le feste esclusive è arrivata infatti anche la passione per le belle donne, tanto che in molte interviste lo stesso cantante ha più volte sottolineato di aver sperperato i guadagni ottenuti con le vendite del singolo, proprio con le ragazze e con la vita di lusso.

Tra gli storici flirt, aveva ricordato quello con Alba Parietti, dicendo anche che proprio grazie a lei che aveva capito di poter avere fascino e sex appeal. La conferma poi arrivò in occasione del debutto del brano che lo ha reso celebre, al Festivalbar in Piazza Duomo, quando, come ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera: “Sono arrivato in camerino e 500 ragazze mi hanno circondato per spogliarmi“.

Sandy Marton, cantante e musicista, dopo la fama raggiunta grazie al successo di People from Ibiza, si trasferì proprio sull’isola che aveva dato il titolo alla sua hit, trascorrendo la maggior parte del tempo a partecipare a feste e party con vip e personaggi noti del mondo della politica e dello spettacolo. Recentemente l’artista è tornato in televisione per partecipare ad alcune trasmissioni a tema musicale e in alcune occasioni ha anche parlato della sua vita e dalla sua carriera. Dagli esordi, ai quali aveva contribuito fortemente Claudio Cecchetto presentandolo come suo amico in una discoteca dove stava facendo il dj, Marton è passato poi dal mondo della musica a quello dell’imprenditoria diventando socio di alcuni ristoranti a Ibiza.

Anche in quel caso però, come ha raccontato, i guadagni ottenuti non sono durati molto, tra auto, moto di lusso, ma anche droghe. “Ho provato di tutto tranne l’eroina“, aveva infatti detto, aggiungendo però che a un certo punto della vita ha avvertito il bisogno di staccare con quell’ambiente e ritrovare la tranquillità: “Da 15 anni non vado più in discoteca, preferisco camminare in spiaggia, ora faccio una vita da pensionato“