Sandy Marton: “Ho speso tutto in feste e droga”/ “Con Alba Parietti ci fu un flirt”

Sandy Marton, star della disco anni ’80 grazie al grande successo ottenuto con “People from Ibiza“, si racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale rivela alcuni particolari su come la sua vita artistica privata sia cambiata dopo la popolarità nelle discoteche di tutto il mondo, a partire dal talent scout Claudio Cecchetto, che fu il principale tramite tra Sandy e il successo. L’occasione della sua presentazione fu durante una festa a casa del deputato Antonio De Mita, a Napoli, quando Cecchetto ufficialmente disse alla consolle “Vi presento un amico”, pensando subito che Marton potesse essere la persona giusta per spopolare sia negli ambienti della dance che con le donne, grazie al suo aspetto attraente.

Ricorda Sandy soprattutto come fosse la sua vita prima di diventare una star internazionale, dicendo: “Ero un giovane croato cresciuto con la nonna, mamma mi aveva fatto studiare inglese e musica negli Stati Uniti“. Poi, però, una volta tornato a casa a 18 anni venne arrestato improvvisamente: “Non avevo fatto il servizio militare e mi portarono in prigione”. Finita la leva, si trasferì a Milano per studiare design. Ed è da qui che partì la sua avventura nel mondo dello spettacolo e della musica.

Sandy Marton: “Dopo People from Ibiza sono diventato un mostro di sex appeal”

Nel racconto fatto al “CorSera”, Sandy Marton prosegue a ricordare i momenti più importanti che hanno segnato la sua carriera. Soprattutto, la curiosità si sposta sul fatto che, dopo il pezzo più famoso, non abbia continuato a scrivere molte canzoni. “Ho preferito restare a Ibiza e fare il figo“, come confermato dal grande successo con le donne, dalle quali era letteralmente circondato dopo ogni concerto. C’è spazio anche per la relazione con una persona speciale, che l’artista ricorda come la prima in assoluto ad avergli fatto notare il suo sex appeal: “Alba Parietti è stata una gran donna, ma non siamo stati fidanzati… Fu solo un flirt“.

Su come sia cambiata la sua vita in termini economici, Sandy Marton ammette di essere diventato molto ricco dopo People from Ibiza, ma di aver sperperato tutti i soldi a causa del suo stile di vita. “Ho fatto costantemente quello che mi pareva. Viaggi, feste, moto e auto di lusso e anche droga“. Dice di averle provate tutte, tranne l’eroina, “Ma adesso vivo in pace con me stesso”, sottolineando il fatto di aver cambiato vita e avere uno stile più “da pensionato” a Formentera. “Non vado in discoteca da 15 anni, sono grato e felice di aver lasciato un grande successo“.











